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台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

2024/2/15 14:43（2/15 15:11 更新）
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影片來源：Disney Plus

（中央社舊金山14日綜合外電報導）因為疫情期間與長輩相處所拍下的紀錄片「奶奶跟外婆」獲提名，台裔美籍導演王湘聖將帶著奶奶、外婆出席奧斯卡頒獎典禮，讓老人家興奮地直問「李安會來嗎？」

美聯社報導，王湘聖（Sean Wang）的96歲奶奶易揚輝（Yi Yan Fuei）與86歲外婆張麗華（Chang Li Hua）住在一起，雖是姻親卻情同姊妹，一起看報紙、跳舞，甚至睡同一張床。

「奶奶跟外婆」（Nǎi Nai and Wài Pó）不是29歲的王湘聖（Sean Wang）首次以奶奶與外婆為拍攝題材，這次在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，王湘聖搬回灣區（Bay Area）母親家中，因為就住在附近，讓他不斷在兩位老人家的家中拍攝她們。

她們已習慣生活周遭有攝影機的存在，但從未想過能因此前進奧斯卡頒獎典禮。

王湘聖拍攝的「奶奶跟外婆」一片，有他對奶奶與外婆深刻、迷人的描繪，該片獲奧斯卡金像獎最佳紀錄短片提名。

如今，王湘聖一家人的生活，將延伸到奧斯卡頒獎典禮上。

王湘聖笑著說：「我從來沒有想過我會說，我們要去奧斯卡了，而且要跟奶奶與外婆一起去。」

易揚輝與張麗華興奮地描述和孫子一起參加奧斯卡頒獎典禮的感受，她們用英文喊著說：「太好了！太好了！」

當被問到她們期待能見到誰時，張麗華想了一會兒後，說：「李安會來嗎？」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130215

#李安
#奧斯卡
#奧斯卡頒獎典禮
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