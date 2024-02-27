影帝役所廣司親學掃廁所 透過德國劇組重新看日本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北27日電）日星役所廣司憑藉「我的完美日常」獲封坎城影帝，為飾演公廁清潔員，他在開拍前實際學掃廁所的步驟，並笑說很會將衛生紙折成三角形；他也說透過德國劇組的眼光，看見不一樣的日本。

「我的完美日常」由德國導演文溫德斯（Wim Wenders）執導，片中役所廣司飾演的公廁清潔員從一成不變的日常中，透過音樂、閱讀和人與人之間的關係察覺生活美好，電影將於3月8日全台上映。

役所廣司去年受金馬獎邀請來台，接受台灣媒體聯訪分享演出趣事。他回憶，電影開拍前花了2天實際學習掃廁所的步驟，「每個地方都要用不同的清潔用具，每個用法都不一樣，要把細節都記起來真的滿辛苦的。」役所廣司也和清潔員討論工作，實際感受他們的心情。

役所廣司笑說，拍完電影後很會將廁所衛生紙折成三角形的樣子，到了公廁或是飯店也會注意廁所的細節，「這個習慣暫時應該是沒辦法從腦中拔除吧。」

對於和文溫德斯合作細節，役所廣司透露，文溫德斯很愛抹茶，吃冰淇淋一定點抹茶口味，而導演因為到過日本超過50次，聊到用溼報紙清理榻榻米的生活方式，導演都能很快理解，這一幕也被放進電影中。

役所廣司分享，攝影師法蘭茲魯斯提格（Franz Lustig）來自德國，看日本的方式對他而言都是全新體驗，「不管是構圖還是色調都是我之前沒看過的，他們眼中的東京對我來說很新鮮，很像第一次看到的感覺。」

被問到他的美好日常，役所廣司透露，每個人都喜歡假日，他也不例外，但常常什麼都想做，最後卻什麼都沒做，穿著睡衣一路到晚上，但這對他而言就是最放鬆也最完美的假日。（編輯：張雅淨）1130227

日本影帝役所廣司在電影「我的完美日常」中化身東京公廁清潔職人，他笑說現在能很熟練整理廁所衛生紙的細節。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月27日