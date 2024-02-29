宮崎駿有望睽違20年奪奧斯卡 哥吉拉入圍寫日本電影新紀錄

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（中央社網站29日電）第96屆奧斯卡獎掀起日本旋風，有3部電影入圍。「蒼鷺與少年」角逐最佳動畫；在坎城拿下最佳男主角的「我的完美日常」代表日本競逐最佳國際電影；「哥吉拉-1.0」則是日本首次入圍最佳視覺效果，寫下新紀錄。

奧斯卡96年歷史中，日本電影除國際電影外，只拿過動畫長片、短片及服裝，其中動畫長片由動畫大師宮崎駿在2003年以「神隱少女」抱回，至今仍是唯一拿下該獎的日本人。

今年他再憑「蒼鷺與少年」這部反映他童年的少年成長故事入圍，雖然部分觀眾反應難懂，但獲得多數影評推崇，至今在影評網站爛番茄還有97%的新鮮度，在Metacritc上也拿下91分。

「蒼鷺與少年」的競爭對手包括今年安妮獎最佳動畫長片得主「蜘蛛人：穿越新宇宙」及拿下最佳獨立製作動畫長片的「再見機器人」。不過「蒼鷺與少年」已奪下金球獎、英國影藝學院電影獎最佳動畫，有望為宮崎駿拿下第2座奧斯卡獎。

影片來源：Oscars

日本繼2022年的「在車上」，今年再憑「我的完美日常」入圍奧斯卡最佳國際影片，本片由德國電影大師文溫德斯拍攝，有趣的是，文溫德斯原先是被邀請為「東京公廁計畫」拍攝宣傳紀錄片，最後卻反客為主，製作出一部品嘗人生百味，富含哲理的文藝電影。

日本知名演員役所廣司擔綱主角，飾演生活規律的公廁清潔員平山先生，在面對同事離職，本來的完美日常變味後如何應處。台詞甚少，但靠表情與肢體表演就讓觀眾看得入迷，讓役所廣司去年獲得坎城影帝殊榮。

日本相隔2年再次入圍最佳國際影片，但競爭對手還有同時入圍最佳影片的英美、波蘭合製片「夢想集中營」。在去年坎城影展風光拿下評審團大獎，被視為本屆強棒的「我的完美日常」能否勝出，仍有相當大變數。

影片來源：NEON

入圍最佳視覺效果的「哥吉拉-1.0」是哥吉拉系列70週年紀念作品，背景設定在二戰後的日本，百廢待舉的社會碰上怪獸哥吉拉來襲，人們在絕望中生存並試圖反擊。本片廣受好評，全球票房達1.05億美元（約新台幣33億），是日本哥吉拉電影最成功的一部。

「哥吉拉-1.0」劇組在有限的預算下，最小限度使用實體布景，再透過電腦合成影像（CGI）將海戰、1940年代日本銀座等場景搬上大銀幕。哥吉拉游過造成的海水波紋、城市被破壞時碎石飛濺，每一幕都展現出特效團隊驚人實力。

對照好萊塢2021年上映的「哥吉拉大戰金剛」製作成本介於1.55億到2億美元（約新台幣48億至62億元），本片僅花不到十分之一的金額，以1500萬美元（約新台幣4.7億）製作費就創造出哥吉拉震撼、極具壓迫感的破壞力，如今這部電影將代表日本，與「不可能的任務：致命任務」、「星際異攻隊3」等好萊塢動作大片競爭。

影片來源：GODZILLA OFFICIAL by TOHO

攤開近年奧斯卡得獎名單，2020年韓國電影「寄生上流」拿下最佳影片，2021年的「夢想之地」、2022年的「在車上」及去年橫掃大獎的「媽的多重宇宙」，每部都展現亞洲影人的實力。

今年多部非英語電影角逐最佳國際電影以外的獎項，甚至有3部同時入圍最大獎最佳影片，呼應近年影藝學院追求的多元性。日本電影這次雖未拿到最大獎門票，3部佳作代表風光入圍，能否在好萊塢留下精彩一筆，待3月13日頒獎典禮揭曉。（編輯：林傑立）1130229