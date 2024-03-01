金門、奶奶跟外婆同台競技 奧斯卡紀錄短片台裔導演發光

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（中央社網站1日電）奧斯卡金像獎今年除最佳影片、男女主角等項目外，紀錄短片特別受到台灣影迷關注。5部入圍短片有2部出自台裔導演之手，側寫兩岸情勢緊張下的「金門」呼應時事，記錄長輩溫暖互動的「奶奶跟外婆」道出疫情下的移民家庭故事。

「金門」片中有很多軍民生活的日常、沒有太多立場，除了導演江松長的口白外，沒有主要角色。江松長藉由金門的日常生活情景帶出兩岸歷史糾葛，及金門夾在兩岸政治關係下的各種聲音，隱喻他在美中台三地，尋找認同和自我定位的矛盾情感。

江松長在高雄出生、移居美國，曾與中國紀錄片工作者合作。江松長說，在拍「金門」時他盡量不以問答方式呈現，而是用更純粹畫面呈現生活，希望能讓觀眾自行感受、吸收並分析。比起理解歷史，他更希望觀眾感受到現在的兩岸氛圍。

影片來源：The New York Times

另一部入圍作品「奶奶跟外婆」以家庭生活為重心，記錄美國疫情下，居家隔離的兩位長者每天讀報、唱歌、跳舞的親密互動，互相陪伴多年的她們是彼此口中的好姐妹，同吃同睡，半夜有人放了屁必定「同享」。

台裔導演王湘聖用鏡頭為奶奶與外婆寫下她們心裡話，同樣面對死亡，96歲的奶奶聽到同學一個個離世覺得傷心難過，86歲的外婆對著孫子說「你們能記得我很好啊，不記得也沒關係啊」，真情流露一面勾起觀眾對家人的記憶與想念。

影片來源：Disney Plus

王湘聖說，拍片初衷是為了致敬奶奶和外婆，沒想過會得到奧斯卡提名。他的另一部劇情長片「弟弟」以個人經歷為本，講述13歲華裔男孩的青春成長，日前獲得聖丹斯電影節2項大獎，未來備受關注。

紀錄短片獎的另外3位入圍者，分別是討論公立學校LGBT書籍禁令有何影響的The ABCs of Book Banning；理髮師有感黑人遭歧視，難以取得改善生活的資金，而創辦小型銀行幫助地方的The Barber of Little Rock，以及講述洛杉磯樂器修理職人如何透過修理學校樂器，讓窮困學生有樂器可使用的The Last Repair Shop。

最佳紀錄短片自1941年第14屆奧斯卡設立，比最佳紀錄片還早1年，片長限制為40分鐘，內容須為文化、藝術、歷史、社會、科學等非虛構主題。（編輯：翁堃耀）1130301