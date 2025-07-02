男子受群組成員指示涉拍未成年性影像 2人遭起訴

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新竹縣陳姓男子涉應Telegram群組成員要求，與未成年少女在新北市發生性行為時拍攝性影像，傳給陳姓群組成員觀看，新北檢近日依犯兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴2人。

根據起訴書，通訊軟體Telegram某群組為成員相互交流、拍攝成年或未成年女子性影像，居於新竹縣陳姓男子與居於屏東縣陳姓男子皆是群組成員。

該名屏東縣陳姓群組成員經由交友軟體認識未成年少女，於去年將她介紹給陳男，涉指示陳男應在和少女發生性行為時拍攝性影像，並傳送給他。

陳男明知少女為14歲以上未滿16歲，於新北市搭載女子後，將車子開往靜僻巷弄路邊，在車內拍攝少女胸部，並在和少女發生性行為時拍攝照片及影片，之後將性影像傳給陳姓群組成員，供其觀覽。

陳男、陳姓群組成員在偵查中坦承犯行，檢方依涉犯刑法對14歲以上未滿16歲女子為性交行為、兒少性剝削防制條例拍攝少年性影像、交付少年性影像等罪嫌起訴陳男，為想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），建請法院從重以拍攝少年性影像處斷。

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至於陳姓群組成員，檢方依涉犯刑法教唆對14歲以上未滿16歲女子為性交行為、兒少性剝削防制條例教唆拍攝少年性影像、教唆交付少年性影像等罪嫌起訴，為想像競合犯，建請從重以教唆拍攝少年性影像處斷。

根據兒少性剝削防制條例，拍攝、製造、無故重製兒童或少年性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1140702