加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

台南台灣鯛外銷新加坡 5噸各式產品封櫃啟運

2025/7/2 11:11（7/2 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南台灣鯛產品獲新加坡外銷訂單，魚排、帶皮魚片、整條的條凍等產品，將銷往當地餐廳及超市通路。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月2日
台南台灣鯛產品獲新加坡外銷訂單，魚排、帶皮魚片、整條的條凍等產品，將銷往當地餐廳及超市通路。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市府協助拓展漁產品外銷通路，獲來自新加坡5噸台灣鯛訂單，今天在將軍智慧水產加工及物流運籌中心舉行啟運儀式，條凍及料理好蒲燒魚腹等產品將在星國餐廳及超市上架。

市長黃偉哲出席封櫃啟運儀式致詞表示，台灣鯛過去外銷集中在美加及中東地區，面對美國關稅稅率尚未明朗情況，此次成功開拓新加坡市場，提升漁民對外銷市場信心。

黃偉哲說，面對國際貿易情勢變化，市府將持續推動公私協力與內外銷並進策略，促進台灣鯛產業升級轉型，保障漁民收益與產業穩定，讓台南優質水產品持續在國際舞台發光。

黃偉哲表示，今年新加坡食品展期間，有當地銷售商品嚐過蒲燒台灣鯛後相當中意，這次出口到新加坡的台灣鯛產品包含魚排、帶皮魚片、整條的條凍，適合火鍋及各式料理，還有已料理好的蒲燒魚腹及炸魚塊，將供應多家新加坡餐廳及超市。

google news透過 Google News追蹤中央社

台南市政府農業局長李芳林表示，台南台灣鯛年產量約2萬5000公噸，主要產地為學甲、麻豆、下營、六甲及官田等行政區，為協助漁民開拓美國以外市場，此次促成新加坡業者下單5公噸產品，訂單金額約新台幣60萬元。

農業局提供資料指出，位於將軍漁港的將軍智慧水產加工及物流運籌中心，是推動在地漁產品加工、產銷調節與價格穩定基地，第一階段開發已於民國113年完成部分竣工驗收，第二階段則預計今年8月完工、10月底前移交營運，未來年處理量可達1000公噸以上。（編輯：陳仁華）1140702

黃偉哲
女子台南旅遊遭男友丟包偏郊 小黃公車助脫困台南夜市吉祥物「夜奇鴨」出道 盼掀觀光熱潮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

63
更多編輯台推薦新聞：