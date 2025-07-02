樟宜機場第5航廈動工 新加坡重啟全球布局關鍵一役

後疫情時代的今天，新加坡已將目光投向下一個世代的區域競爭。樟宜機場第5航廈（T5）5月中旬動工，面對地緣局勢變化不斷，它象徵的不只是新增坪數，而是一整套關於國力、戰略與韌性的國家發展哲學。

根據英國調查機構Skytrax公布的2025年全球最佳機場排名，樟宜機場第13度獲選為全球第一。面對全球機場爭奪「流量」、「排名」的激烈競爭，新加坡選擇不斷加碼機場規模。T5竣工後，預計每年可處理5000萬人次旅客。

這項建設來自一個沒有廣闊腹地的國家，顯得格外雄心勃勃。新加坡是典型的「小國大戰略」實踐者，沒有龐大內需市場，也沒有天然資源，但靠著制度效率、開放政策與前瞻基礎建設，在國際政經版圖穩居樞紐位置。人流、物流與資金流，成為支撐其生存與繁榮的3大支柱。

記者身為在新加坡居住的新聞工作者，因個人資料已登錄於機場系統，通關相對順利。透過系統以人臉辨識完成身分驗證，整個過程約15秒內結束。

日前一次返星途中，記者特別觀察其他旅客入境通關流程；一般人儘管需要護照，抵達時動線流暢、少見排隊人潮。

新加坡大力推動通關轉型可回溯至2019年，移民與關卡局（ICA）提出「新通關概念」（NCC），要利用生物特徵、簡化流程，達到通關更快速且安全的目標。

這種通關方式依賴旅客資料事先登錄並配合自動化技術，減少人工檢查環節。當然，通關效率受多項因素影響，例如旅客流量、系統運作穩定度及配合度等；這類技術的應用在提升通關速度的同時，也會帶來隱私安全的討論。未來隨著新航廈啟用，能否維持穩定且有效的運作，需持續觀察。

疫情期間，全球航空斷鏈、觀光旅遊停擺，新加坡深受衝擊。邊境重啟後，星國政府重新啟動T5計畫，不僅為了旅客人數回升，而是為了預備下一波國際競爭。

從中國觀光客回流，到印度與東南亞國家協會（ASEAN）市場的中產階級崛起，東亞－東南亞的航空幹線將迎來新一波爆發式成長。新加坡希望抓住這個浪頭，讓自己成為中心點。

樟宜機場T5的設計不只是更大，而是更靈活、更永續。根據官方規劃，T5將配備人工智慧（AI）自動化行李系統、可轉換用途的彈性區域，並搭配太陽能整合與能源回收設施。這不只是未來感，而是為下一場危機預做準備；「從規劃階段開始建立韌性」，幾乎是這座城市國家的國家哲學。

總理黃循財在動土儀式上說：「T5是橫跨多年與多屆政府的計畫。新加坡之所以大膽推動，是因為我們敢於夢想，也敢設定遠大的目標。」新加坡的前瞻不只是紙上談兵，還帶著務實的緊迫感。正因為小，才不能輸；正因缺乏資源，更要超前部署、形塑充滿效率的對外形象。

樟宜機場常被視為「世界最舒適的轉機站」：購物便利、動線清晰、空間設計細膩。但在新加坡政府眼中，樟宜不只是通關與登機的場所，它是經濟活動的延伸舞台。

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機場接待的不僅是遊客，更有企業高階管理層、創投資金、全球會議與跨境貨品；樟宜機場周邊的物流園區，已是國際物流公司在東南亞的重要節點。當世界陷入地緣政治緊張、供應鏈「去風險化」與區域分工重組的變局，新加坡試圖透過打造更具話題的航廈，說明何謂戰略韌性。

T5的動工不只是多了一個航廈，對獅城來說或許更是國家宣示：在變化莫測的國際環境中，將自己打造為不可或缺的交通樞紐。新加坡靠著政策設計、資本投資、制度效率與風險管理，一步步建構出屬於自己的區域位置。（編輯：陳妍君）1140702