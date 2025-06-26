追求健康變成時尚 抹茶在柏林成為一種流行

近年抹茶成為西方社群媒體的寵兒，不論健身、瑜珈還是時尚愛好者，拿著一杯翠綠色的抹茶飲打卡拍照似乎變成了一種流行，標誌著飲用者有著最新潮的「健康生活方式」。

這股風潮這兩年也從網路吹到實體，在德國首都柏林，著名的手沖咖啡廳Tha Barn、Bonanza紛紛賣起抹茶飲，抹茶口味是冰淇淋店標配、專賣抹茶飲品的「抹茶廳」更是一家一家開，不亞於幾年前的珍珠奶茶熱潮。

有別於珍奶在德國給人「小孩子才愛喝」的印象，抹茶這種來自日本的「東方健康神秘力量」，不僅在重視健康與有機飲食的人群中受喜愛，也受Gen Z與Alpha世代追捧。

茶館經營者艾伯特（Albert）在其Youtube頻道「綠茶屋」（Green Tea House）中分析，許多歐美青少年「生活在焦慮與壓力當中」，咖啡對他們來說反而容易加重緊繃感。相比之下，抹茶除了咖啡因，也富含L-茶胺酸，能在提神同時帶來放鬆效果。

打開柏林抹茶連鎖店Matchasome菜單，可以看見一系列命名直接訴求心理療癒效果的飲品，例如「抗焦慮抹茶」（Anti-Anxiety Matcha）、「美顏抹茶」（Beauty Matcha）、以及強調提振情緒與免疫力「開心菇抹茶」（Happy Shroom）。主打健康的「抹茶廳」，正抓住了這種身心焦慮的時代需求。

正使用電動刷茶機為顧客調製抹茶飲的Matchasome店員告訴中央社，週末平均每日販售2000杯，兩位女性老闆正馬不停蹄的出差，到慕尼黑與斯圖加特展店。

柏林連鎖抹茶飲品店Matchasome 店員使用電動刷茶機為顧客調製飲品，主打無牛奶、以植物奶搭配抹茶粉的健康定位，近年迅速展店，一間店週末平均每日可售出超過2000杯。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月26日

柏林抹茶連鎖店Matchasome菜單主打美顏與健康取向飲品，可選擇冷泡膠原蛋白、藍螺旋藻等加進抹茶飲中，飲品價格約6.5歐（約新台幣220元）。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月26日

根據日本官方數據，德國近年僅次於美國，成為日本粉末狀綠茶的主要出口市場。德國茶葉協會統計，光是2024年前8個月，德國從日本進口的抹茶粉量就激增至240公噸，比去年同期增長240%。

這種爆紅式成長，已經讓日本茶農喘不過氣來。日本時報（Japan Times）年初即以「抹茶短缺」為題，講述日本茶業正同時面臨人力老化、產地轉型與出口壓力3重挑戰。

為因應強勁市場需求，柏林市面上的抹茶原料來源日益多元，包括中國、越南等地皆為進口來源。而相較關心產地，消費者更重視的是飲品的風味體驗與視覺吸引力。

在德國坊間經常被冠上「超級食物」（superfood）標籤的抹茶，相關飲品被宣稱可促進新陳代謝、幫助減脂，甚至有預防阿茲海默症等功效，但這些說法多半仍缺乏嚴謹醫學佐證，主要是在市場行銷層面。

然而，抹茶在德國受追捧的原因，或許如Shirin David在播放量突破2700萬次的歌曲「腹腿臀」所描繪的，「上皮拉提斯課前要先點一杯冰抹茶拿鐵」，更多的是一種生活風格的表態與社群美學投射。

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記者邀請一位長年旅居柏林的日本友人暢惠（Nobue Hongo）去「抹茶廳」嘗鮮，她表示，抹茶在全球早已是「日本風味」的象徵，樂見抹茶熱潮讓來自日本的這項食材，受到越來越多人喜愛。

雖然抹茶是傳統茶道文化重要的一環，但在日本，抹茶本來就有高價儀式用與日常平價飲用的區分。如今抹茶透過西方社群媒體從小眾破圈，成為柏林街頭隨處可見的大眾化飲料，暢惠說，「這樣的流行，其實也還不賴。」說著一邊喝完了手中那杯「排毒藍綠藻抹茶」。（編輯：唐佩君）1140626

除了抹茶飲，抹茶甜點近年在德國也越來越受歡迎，許多咖啡廳外擺放的餐牌，都會強調「此店有抹茶」。圖為柏林市中心一家待開幕的抹茶草莓巧克力專賣店。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月26日