台灣珍珠奶茶強勢回歸印度 西藏村5步一攤 年輕逛街客人手一杯

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（中央社記者林行健新德里10日專電）台灣珍珠奶茶十多年前進軍印度失利，最近強勢回歸。就首都德里而言，珍奶店如雨後春筍般湧現，逛街的年輕人與新興中產階級人手一杯，儼然成為時尚的象徵。

居住在德里地區的台灣人最近發現，標榜台灣口味的珍奶店變多了，這些店家或開在大型商場、或開在中高檔市集，而位於德里北部的西藏村，幾乎已是5步一小攤、10步一家店。

印度珍奶品牌Boba Bhai去年12月也宣布，計畫在1年內開設超過百家分店。

茶是印度的國民飲品，印度人幾乎每天都要喝茶。一名久居德里的台商回憶，早在2012年就有台灣知名珍奶品牌進軍印度，只可惜開業不到2年就鎩羽而歸。

台商認為，老一輩的印度人偏好自家的「馬薩拉茶」（masala chai），也就是香料奶茶，而且習慣要熱騰騰地喝，而台式珍奶既是冷的、又沒有「馬薩拉」味，一時之間難獲青睞。

但隨著經濟快速發展，民眾出國次數增多、年輕世代社群平台影響力擴大，印度人對珍奶的接受度也愈來愈高。事實上，多名印度人告訴中央社，他們是到東南亞旅遊時首次接觸到珍奶。

德里一家珍奶店的老闆也告訴中央社，他早年在台灣品嚐到珍奶後，立刻決定引進印度。2年前他在德里開了第1家珍奶店，去年又開了一家分店，第3家正在裝潢中。

珍奶熱潮頻頻登上印度媒體，報導也都強調這是來自台灣的飲品，提高了台灣的知名度。

印度「每日衛報」（The Daily Guardian）去年11月分析，珍奶在印度的迅速崛起，得力於創新與口味在地化。雖然綠茶、紅茶等傳統口味仍受歡迎，但店家開發出芒果、小荳蔻及玫瑰等「獲得印度人共鳴的口味」。

報導說，珍奶不僅振興印度茶業，也貢獻商業成長，許多小型珍奶店提供創業者展現創造力的機會，還增加就業機會挹注地方經濟。

目前在德里的珍奶店大多由印度人、西藏人甚至韓國人開設，但有台商表示，CoCo都可與日出茶太等台灣珍奶品牌，已準備插旗印度市場。

珍奶熱會不會曇花一現？印度BlueWeave諮詢公司在一份報告中說，印度珍奶市場規模在2023年至2029年之間，估計會有14.6%的年均複合成長率（CAGR）。

一名台商說，「珍奶發源於台灣，我們希望儘快在印度喝到正港的台灣珍奶。」（編輯：韋樞／陳承功）

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