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真人版索隆來了 新田真劍佑來台辦見面會想喝珍奶

2024/1/25 13:13（1/25 13:59 更新）
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日本演員新田真劍佑以Netflix真人版影集「航海王」在全球引起「最帥索隆」討論熱潮，他將於2月底來台舉辦見面會。（優勢力娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
日本演員新田真劍佑以Netflix真人版影集「航海王」在全球引起「最帥索隆」討論熱潮，他將於2月底來台舉辦見面會。（優勢力娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月25日
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（中央社記者王心妤台北25日電）日星新田真劍佑飾演真人版「航海王」索隆爆紅，他將於2月底來台舉辦見面會，並期待跟粉絲見面和喝珍珠奶茶，而曾為人氣動畫「咒術迴戰」演唱主題曲的Eve也將來台開唱。

日本演員新田真劍佑去年以Netflix真人版影集「航海王」在全球引起「最帥索隆」討論熱潮，他之後又在Disney+影集「龍之奇蹟」飾演龍騎士，再掀起討論。

新田真劍佑過去喝到珍珠奶茶時曾露出陶醉表情，而他日前來到台灣時，也笑說已經喝了5杯珍珠奶茶，對於將來台舉辦見面會，他說很期待喝到珍珠奶茶並跟粉絲見面。他將於2月24日在台北國際會議中心舉辦見面會，門票2月3日開賣。

另外，「覆面系歌手」Eve因為從不露臉成為特色，而他創作的歌曲樂風被形容是容易「中毒上癮」，加上具有辨識度的嗓音，曾被樂評譽為是高度潛力的天才型創作歌手。

Eve近年陸續演唱人氣動畫「多羅羅」、「咒術迴戰」、「鏈鋸人」演唱片頭或片尾曲，在Youtube上的MV播放總次數已突破24億。他也將於6月5日在Zepp New Taipei開唱，門票於1月29日上午開始售票。1130125

#航海王
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