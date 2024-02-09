台灣雞排、手搖飲賣向國際 征服歐洲友人味蕾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中9日電）1家台灣餐廳將道地台灣美食雞排以冷凍包裝前進英國市場，也有台灣女孩勇闖法國開手搖飲店，除用台灣本土味一解異鄉遊子鄉愁，也以美食文化讓外國友人感受「舌尖上的台灣」。

膳馨民間創作料理2023年以國民美食「蜜汁碳烤雞排」進軍英國、歐洲市場，集團創辦人鄭乃綱前往英國監製，並與跨國食品料理工廠合作，在台灣調配多種醬汁，最後選定市場接受度最高的蜜汁口味。

鄭乃綱說，將醬汁運往英國再和雞排料理組合，推出蜜汁碳烤雞排冷藏包，只要微波加熱或氣炸，立即可享用台灣道地美食，目前為英國限定款，將前進歐洲其他國家市場，透過美食完成國民外交。

除雞排，台灣女孩楊于慧日前到法國學甜點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生時返台2年期間，萌生可在巴黎開家手搖飲店的想法，就到手搖飲店學習，疫情後和友人郭加誼、吳岱玲在巴黎開手搖飲店，想在異地搖出台灣味，許多原物料還從台灣運到法國。

楊于慧告訴中央社記者，曾試過許多原物料，發現還是要台灣原物料才能做出台灣味，但歐洲聯盟食品法規限制嚴格，挑茶葉、原物料時須特別注意防腐劑、農藥殘留量等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在楊于慧菜單裡，黑糖波霸鮮奶、楊枝甘露及百香雙Q綠茶都有，楊于慧設計菜單一半符合法國人口味，如果茶、黑糖茶飲等，另一半選亞洲人喜歡的口味，如古早味紅茶、冬瓜茶等。

曾在日本學甜點的楊于慧也將麻糬放入飲料中，引進巴黎市場，下一階段預計推出烏梅醬系列飲品；楊于慧說，目前巴黎正流行麻辣燙，想起在台灣吃麻辣鍋時，常會叫壺烏梅汁解膩，希望烏梅系列飲品也能搭上麻辣燙風潮，攻占法國人味蕾。（編輯：李明宗）1130209