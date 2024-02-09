亞洲最佳非酒飲品 印度芒果優格飲、馬薩拉茶奪冠亞

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（中央社記者林行健新德里9日專電）根據世界美食百科之譽的「世界美食地圖」網站（TasteAtlas），印度的「芒果優格飲」和「馬薩拉茶」，包辦去年亞洲最佳68款非酒精飲品排行榜的前2名。

「世界美食地圖」於2023年11月30日在網站上公布「亞洲最佳68款非酒精飲品」名單， 芒果優格飲（Mango Lassi）高居榜首。

網站介紹，芒果優格飲發源於印度北部旁遮普省（Punjab），主要材料為新鮮芒果、優格、小豆蔻、水和糖，攪拌至濃稠與泡沫狀即可飲用。

芒果優格飲適合冷飲，在許多小吃店或餐廳都有賣。

馬薩拉茶（Masala Chai）排名第2位。馬薩拉在印地語是綜合香料的意思，馬薩拉茶顧名思義，是指加了牛奶和多種香料的茶。雖然屈居第2名，但它絕對是印度的國民飲品。

對許多印度人來說，馬薩拉茶已經是生活的一部分，香氣與美味甚至可以紓壓。民眾在上班途中、午休以及下途回家的路上，多會經過茶攤喝一杯熱騰騰的馬薩拉茶；司機長途開車，每隔一段時間也要停車片刻，叫一杯來提神。

各個茶攤的馬薩拉茶配方不同，但基本上都是由加糖紅茶和牛奶調製，之後再加上小豆蔻、薑末、丁香、肉桂和黑胡椒等材料調味。

有印度人認為，中國人在19世紀壟斷了茶葉貿易，英國人於是選擇在印度種茶，以滿足歐洲市場的高需求。由於最好的茶葉多被運回英國，印度人把次等的茶葉加上香料提味，意外發明了馬薩拉茶。

「亞洲最佳68款非酒精飲品」名單上的前10名，還包括中國浙江龍井茶、日本焙茶、泰式奶茶、中國安溪鐵觀音、土耳其肉桂蘭莖奶（Salep）、港式奶茶、斯里蘭卡錫蘭紅茶和印度優格飲（Lassi）。

台灣珍珠奶茶也在這份名單上，排列第22名。

世界美食地圖網站說，這份名單是以讀者評分為依據。截至2023年11月30日，網站收錄了3440位讀者的評分，在排除可能的機器人與民族主義者之後，有2493個評分被系統認定可信。

網站強調，發布名單的目的是推廣優良的地方美食、灌輸民眾對傳統菜餚的自豪感，以及激發讀者對嚐鮮的好奇心，並不是要對全球各地美食作出最終的評論。（編輯：周永捷）1130209