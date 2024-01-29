冰冷飲食到底傷不傷身 中醫邀你實驗看看【書摘】

（中央社網站）每隔一陣子，網路上就會掀起筆戰，熱議吃冰冷的東西對身體到底有沒有害。主張冰冷飲食沒有壞處的一方，會強調「沒有科學證據」；主張冰冷飲食有壞處的，則強調「中醫所謂的寒」。學理工出身、曾在美國矽谷任職的中醫李宗恩有他的解讀，他還發揮研究精神，翻查學術期刊找出「科學證據」。

李宗恩畢業於台大物理系、史丹佛大學電機工程博士，原本是矽谷高科技企業管理人及投資人，因父親罹患肝癌而進入醫學領域，師承同樣來自台灣的中醫經方專家倪海廈；擁有加州針灸中醫執照，以及NCCAOM美國國家針灸及東方醫學認證委員會認證，致力於高科技與醫學的結合，推動中醫大數據分析。

他在美國執業，並在Facebook開設粉絲專頁，回應父母經常遇到的各種養兒育女疑難雜症。他提倡「平衡」重於「對抗」的中醫概念，從感冒、發燒、睡眠問題、視力、牙齒保健、氣喘、過敏、憂鬱、青春期、運動傷害，到沉迷手機電玩等孩子成長過程常見的身心問題，他都能以淺顯易懂的文字說明中醫思維理路，並把系列文章整理出版《養兒育女必備中醫知識》，提供家長參考。冰冷飲食到底傷不傷身？中央社取得授權，邀您看看李宗恩的分析。

冰冷飲食

每隔一陣子，網路上就會掀起筆戰，西醫為主的一派會說冰冷飲食對身體沒有壞處，中醫為主的另一派則說冰冷飲食對身體有深遠的影響。主張冰冷飲食沒有壞處的一方，會強調「沒有科學證據」；主張冰冷飲食有壞處的，則強調「中醫所謂的寒」。這個問題對養兒育女有不少影響，我們就來討論討論。

首先，我們來探討一下所謂的「沒有科學證據」。這樣的說詞常常被拿來作為辯論的邏輯，把「沒有科學證據」當成「就是錯的」，但這是真的嗎？所謂科學證據，得先要有人想到這個問題，願意花時間、花精力、花錢去研究。如果西方醫學在發展過程中沒有強調「寒熱」的觀念，又怎麼會有大量相關的臨床研究？然而，西醫真的沒有針對這個問題的研究嗎？其實，早在1970年代就已經有些粗淺的研究，譬如在美國國家醫學中心資料庫可以找到一篇1978年的論文，題目為：「飲用熱水、冷水和雞湯對鼻黏液速度及鼻氣流阻力的影響」（Effects of drinking hot water, cold water, and chicken soup on nasal mucus velocity and nasal airflow resistance）。這個研究指出，飲用冷水會使鼻黏膜變厚，讓空氣更難通過呼吸道；相較之下，喝熱水或雞湯可以讓鼻黏膜變薄，幫助人們輕鬆呼吸，因此建議在感冒期間不要喝冷水，免得讓鼻塞更嚴重。很有意思吧，竟然有人做這樣的研究，而這其實和中醫所謂的「寒濕」不謀而合，濕在鼻腔，當然就鼻塞嚴重了。

其他還有許多可以引用的醫學研究，我們就不一一討論。所以，不是沒有科學證據，而是這方面的研究和其他熱門題材（如基因工程等）相比，確實少了很多，但認真去找還是可以找到許多科學證據。當然，這並不是說我們可以用有沒有科學證據來完全斷定一件事情的正確與否，很多時候那只能代表研究的熱門方向，以及贊助方是不是有利可圖。

那麼，冰冷飲食對人體到底有什麼影響？

冰冷飲食的分類

冰冷飲食分為兩類，一類是「溫度冷」，另一類是「性質冷」。溫度冷比較容易了解，譬如冰水。水對人體很重要，也沒什麼特別的偏性，所以水本身不是問題，而是冰水的溫度太低。這樣冰冷的東西進入腸胃道，需要耗損人體許多能量來把腸胃道的溫度調整回來，以中醫的說法就是短暫地損耗胃氣、損耗心臟移轉到小腸的熱。如果你身體強健、胃氣十足，這樣的損耗或許沒什麼大不了，休息一下就可以恢復；但如果你不是那麼身強體壯，或者長期如此損耗自己的身體，那麼你的胃氣就會大幅下降，小腸溫度不足，由小腸負責加溫的中下焦器官也就開始功能下降，導致許多可能的健康問題，譬如子宮寒冷而有肌瘤，或者攝護腺寒冷而肥大等等。

有人會問，這種對冰水的負面評價，似乎只在華人的文化裡，許多外國人，尤其是美國人，特別喜歡喝冰水，為什麼他們沒有那麼多健康問題？

其實，這是個誤解。一般美國人確實每天喝許多冷飲，三餐還配上加滿冰塊的水，然而，美國人普遍嚴重肥胖，同時衰老得很快，許多美國人你以為七老八十了，其實可能比你年輕。另一方面，真正重視體能的美國人，是很小心飲食的。我是潛水教練專業協會（PADI）認證的潛水長，也熱中於攀岩，還有許多奧林匹克運動員等級的朋友及病人。在這些積極運動的圈子裡，很少人吃垃圾食物，很少人沒事在外面吹冷風，也越來越多人開始避免喝冰水，因為他們自己的身體可以體會到，少損耗一分體能，就多一分體能表現在運動上。

如果這樣解釋你還是不能理解，那麼我們來做一個簡單的實驗：去泡個很熱很熱的熱水澡，在泡澡的同時喝很冰很冰的冰水，看看你有什麼感受。不管你多麼身強體壯，我保證你馬上會感受到胃不舒服、整個人不對勁。

這不是很奇怪嗎？明明身體泡得熱呼呼的，喝冰水來降溫應該很舒暢才對，為什麼反而會不舒服呢？因為不管你多麼強壯、胃氣多麼強，當身體泡在很熱很熱的熱水裡時，大量的陽氣會往體表走，發散出去。這時護守胃及其他內臟的陽氣會大幅減少，在這種情況下喝很冰很冰的冰水，你自然就很能體會到寒涼傷胃的感覺。這也是為什麼老一輩的人會說「夏天吃薑」，因為夏天熱，陽氣發散在外，護守中下焦的陽氣少，適當吃一些薑可以避免夏天冷飲冷食對胃的影響。

另一類冰冷飲食是性質冷。西方醫學在這方面的研究偏向特定化學成分對身體的影響，對食物或草藥「寒熱」的研究就更少了，因為除非是附子、石膏等大熱大寒的中藥材，一般食物的寒熱對身體的影響不是短時間能反應出來的。

就因為性質冷對身體的影響不像溫度冷那麼快表現出來，一般而言，如果吃不多，加上平時注意其他飲食的配合，問題可能不大。然而，如果長時間吃性質冷的食物，就無法像溫度冷那樣，單單依靠身強體壯、胃氣強來化解，它的影響反而比較長久深遠，特別是寒濕的長年累積，非常不容易改善。譬如感冒了，許多人買感冒糖漿來服用，或者中國大陸流行喝板藍根沖劑，說板藍根可以清熱、解毒、消炎，結果咽喉不適似乎好了一些，身體卻變得更寒了，下一次感冒季節，這些人一定不缺席。

回到養兒育女的中醫知識這個主題。現代生活中有太多太多冰冷飲食的誘惑，冰水、珍珠奶茶、冰淇淋、汽水，加上連大人都誤以為對人體好處多多的生鮮蔬果汁、生菜沙拉等等，小孩子很容易被誤導到不健康的飲食習慣。做父母的得趁早多花些時間及精力來灌輸他們正確的觀念，在孩子的飲食習慣還沒有完全形成前，把他們導往正確的方向。

當然，即使是垃圾食物等級的冰冷飲食，在日常生活中也不可能完全避免，畢竟連大人都會嘴饞，何況小孩子？所以，適當地「放水」，偶爾放寬，享受一下嘴饞的快感，並無傷大雅。只要孩子知道冰冷飲食的壞處，知道適可而止，做父母的也不需要每次都和孩子吵到不行，破壞了親子關係。（書摘由方智出版授權；編輯：曹亞沿）1130129