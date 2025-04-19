奈良美智回顧展：建構和平反戰世界觀的12年德國歲月

館內正在舉辦的，是日本藝術家奈良美智（Yoshitomo Nara）首度在德國的大型回顧展。127件作品橫跨近40年創作歷程，來自31個國際機構與私人收藏，是奈良在這片對他意義深遠的土地上，最完整且重要的一次展出。

策展人薩曼尼（Daniel Zamani）告訴中央社，展覽未採線性編年方式，而是以「孤獨與安全感」、「音樂與童年記憶」、「和平信念」等主題，邀請觀眾從不同角度理解這位在全球畫壇占有一席之地的藝術家。

用日記與自己對話，藉創作和外界溝通

1988年，28歲的奈良美智離開日本，隻身飛往兩德統一前夕的西德杜塞道夫，考入當地藝術學院就讀。推著塞滿畫具的手推車，搬進一間老舊公寓的閣樓，他在語言不通、文化疏離的陌生國度裡，以畫筆築起自己的堡壘，展開長達12年的德國生活。

奈良在日本連載專欄「小星星通信」中曾提到，一開始的留學生活讓他想起年少在青森度過的日子－－總是一個人埋首畫畫，畫完後再拿給人看，以確認自己是否存在於這個世界。

在德國，他養成寫日記的習慣，經常一個人窩在閣樓裡與自己對話，將對生活的思考與情緒記錄下來，也畫下日常瑣事與童年回憶。他說：「我想把過去的生活感受切得很碎很碎，再一點點拼湊回來，拾撿那些童年孤獨的時光。」房間裡沒有畫布，他就把畫畫在紙箱上，這些即興而生的紙箱畫，後來成為他創作語彙中極為重要的一部分。

奈良美智德國回顧展中展出多幅畫於紙板的作品。他曾提到，初到德國時想起一位前任日本租客、同為畫家的話：「思考即是孤獨，孤獨是邁向繪畫的路。」於是他撕開紙箱開始作畫。中央社記者林尚縈巴登巴登攝 114年4月19日

雖然和同學能閒聊互動，但語言壁壘仍讓奈良難以參與課堂上的理論討論。他形容自己時常像一隻被遺棄的貓，靜靜地躲在角落裡不出聲。也正因如此，他更加思索如何透過繪畫這個人類共通的語言來表達自我。

他說：「如果無法用語言與人交流，那就只能靠作品讓別人理解你。只有那些真正願意了解你的人，才能透過你的作品與你建立友誼。」

德國12年歲月，建構和平反戰世界觀

儘管有許多需要獨處的時刻，奈良在德國並不是「孤單的外國人」。他與各國好友結伴旅行，與同學安妮特搭便車一路向東前往柏林，也曾陪好友海依克返鄉回到南德的老家。那是一段自由、混亂，也豐富多元的30歲年華，在鐵幕剛倒塌的歐洲，他四處旅行、觀察世界。

留學第3年，他搬進學生宿舍，認識了不少越戰後來到德國尋求庇護的同學。奈良時常參加他們在宿舍裡舉辦的聚會，逐漸對「戰爭」這個抽象概念有了更真實的體會。2000年離開德國前夕，他在一篇關於運動比賽的日記中寫道：「我不想被國家綁住。如果有必要綁住，我想被超越國家和民族的世代所綁住。」

「正因為世代不是永遠的，所以才會產生在過渡下活著的感覺，也才會產生對下一個世代的愛。即使是與自己的驕傲與懦弱戰鬥，也想要感謝地球。」這些來自日常、友情與旅行累積的體悟，最終也在他日後筆下孩童的眼神中，轉化為一種溫柔而堅定的和平語言。

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展覽入口處，觀眾不會首先遇見奈良筆下那些怒視觀者的小孩，而是進入一個帶有悲傷與靜謐氛圍的空間。策展人薩曼尼透露，這是奈良親自設計的動線，他希望以2011年東日本大地震後創作的In the Milky Lake作品為展覽起點。

「這是他在故鄉地震後畫下的第一幅作品，一名孩子沉入乳白色湖水中，只露出綠色T恤與面容，帶著哀傷卻堅定的眼神。」薩曼尼說，與早期較為叛逆的作品相比，這幅畫更為內省，體現奈良從對抗走向療癒的創作轉折。在面對悲劇之際，他仍試圖理解與安慰這個世界，是展覽中，最打動他的作品。（編輯：唐佩君）1140419

奈良美智德國回顧展策展人薩曼尼認為，奈良美智不僅是一位藝術家，也是一名具備政治行動意識的行動者。他創作的「反體制」姿態，融合了和平主義與對多元文化的開放包容。中央社記者林尚縈巴登巴登攝 114年4月19日

奈良美智德國回顧展，重現他在德國融合了現實與成長記憶的創作空間，除了創作工具，空間內也能看見許多90年代的德國小物。中央社記者林尚縈巴登巴登攝 114年4月19日