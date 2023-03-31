奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

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（中央社記者王寶兒台北31日電）作品屢以億元落槌價驚豔外界，日本藝術家奈良美智今天向台灣學子演講卻說，「那些與藝術無關的事」往往才能拯救他，更是他創作養分，他希望大家知道藝術以外，世界還那麼大。

奈良美智今天下午以「關於最近1年來我做的事、2011東日本大震災之後的心境變化，以及今後」為題演講，因他希望能與年輕人交流，台下觀眾多為事先受邀的美術相關科系學生，演講也以線上直播方式讓大眾參與。

奈良美智在1959年出生於日本青森縣，提到311震災，奈良美智表示，他還是要感謝當年非常多台灣朋友捐出高額應援金，「我要代表日本跟大家道謝，真的非常感謝。」台下觀眾也以掌聲回報。

回顧過往如何成為現在的自己，奈良美智說，兒時故鄉到處都是蘋果樹林，他曾經歷沒有電視、電話的年代，隨日本戰後迎向經濟快速成長期，他在10歲左右迎接故鄉風景的變化，小溪、小河變成下水道，稀疏地景也被房屋填滿，這些成長點滴，都是形塑他這個人的養分。

例如母親收藏的布尿布，上頭印有許多大頭小狗的圖樣，奈良美智笑說，那些布尿布就是母親在他小時候所使用的，「30多年以後，我也做了許多類似形象的東西，也許從嬰兒時期就有契機，在還沒辦法閱讀文字時，靠身體、視覺留存在記憶中，也會轉化成另一種創作養分，這是我長大後非常真切的體驗。」

越戰曾讓奈良美智在國中時體認到「戰爭」的模樣，甚至讓他一度種下心願，希望成為記者或是前線攝影師。他一路走來興趣多元，曾加入柔道社、橄欖球社、著迷音樂等，「我到高中為止，從沒想過會從事藝術工作。」

奈良美智在高中時為校園活動作畫，那幅畫廣為同學讚揚，開心之餘，他說，當時想到：「如果進入藝術大學，就不用準備太多學科」，因此才選填藝術大學就讀。不過進入藝術大學後，也曾因校內太多懂得畫畫的人，讓他一度逃避上學，甚至將學費拿去國外旅行，返國後也持續著迷於繪畫以外的事物。

奈良美智說，直到快畢業才體認到藝術的有趣，於是赴德國留學，在德國待了12年，有段時間是以洗碗打工度日，他笑稱自己從來不是「好學生」，「我想我和其他當代藝術家養成背景，是很不一樣的，也正因為不一樣，才會有現在的我自己。」

奈良美智表示，自己做這麼久的藝術工作，感受到藝術是很狹窄的世界，很快就會與其他人相互認識，「但我認為藝術以外有更寬廣的世界、更多的人，如果我們一頭栽進藝術，那是非常可惜的事情。如果只專注在藝術裡面，你就只能做出普通藝術，我希望大家知道藝術以外，世界還那麼大。」（編輯：龍柏安）1120331