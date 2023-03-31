奈良美智展覽計畫 4/1高雄內惟藝術中心展出

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副總統賴清德（左）31日前往高雄內惟藝術中心，出席日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」展覽計畫開展記者會，並與奈良美智（右）合影。（©YOSHITOMO NARA 2021）中央社記者董俊志攝 112年3月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」展覽計畫，明天將在高雄內惟藝術中心展出，副總統賴清德今天出席開展記者會表示，盼台灣的風土民情，成為奈良美智創作養分。

由文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策劃的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」展覽計畫，將於4月1日起在高雄內惟藝術中心展出，今天上午舉辦開展記者會，奈良美智及賴副總統、高雄市長陳其邁等人出席。

賴副總統致詞表示，首先代表蔡英文總統歡迎奈良美智到台灣展出作品，感謝奈良美智對台灣深厚的情感與支持。奈良美智運用畫作帶給社會輕鬆祥和的心境，令人欽佩，而奈良美智也將在高雄停留17天，將首次海外駐村獻給台灣和高雄。

賴副總統表示，希望奈良美智未來能把台灣當作另一個家，讓台灣風土民情能成為創作的養分，期待奈良美智能以台灣人文、風土民情為題創作。

賴副總統也分享觀看「朦朧潮濕的一天」畫作心得，他笑說，「這幅畫看起來真的濕氣滿重的」，畫中人物很朦朧，而潮濕朦朧應該會讓心情感到低落，但畫中人物眼睛睜大、嘴巴緊抿，表情堅毅，看起來充滿光明期待。

奈良美智致詞表示，第2次到高雄展覽，能在四周有公園、充滿自然環境的內惟藝術中心展出，感到很開心。身而為人，會有許多慾望、掙扎，但其實內心需要一個休息、放鬆的角落，若作品能讓人民感到放鬆祥和，這是創作最棒的事。

奈良美智說，到台灣巡迴展出，經過台北、高雄、台南等一站一站的旅行中，希望作品能帶給人們心中一些平靜，並於未來能延續這樣的方式，逐漸在世界各地，繼續努力舉辦更多作品展覽，讓更多人看見。

陳其邁表示，這是奈良美智第2次到台灣展出作品，2年前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重時，曾到高雄展出「朦朧潮濕的一天」作品，帶給很多醫護和市民鼓勵。

陳其邁說，奈良美智私下提到，其實畫中人物兩眼不太對稱，一個眼睛看向光明未來，另一個則是面對現在的困難挑戰，展現堅毅奮鬥的精神。作品帶給人民溫暖、面向未來的勇氣。

陳其邁說，奈良美智在高雄停留期間，可以直接與市民接觸，也許在餐廳、路上，就在市民周遭，而奈良美智也很享受在高雄的生活，覺得高雄很好。

內惟藝術中心表示，此次展覽計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，以「朦朧潮濕的一天（Hazy Humid Day）」作品為主軸，另加入奈良美智2015年來台旅行時所拍攝的20件攝影作品，展現獨特的創作風格與溫潤細膩的魅力。

今天下午奈良美智也將進行一場專題演講，分享關於他最近一年來做的事，及2011年東日本大震災後的心境變化，並談論未來計畫。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」4月1日起至8月31日在內惟藝術中心展出，參觀方式採總量管制，入場不需預約，如現場入場人數較多，需依工作人員指示依序入場。（編輯：郭諭儒）1120331

由中華文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策劃的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」展覽計畫，4月1日將在高雄內惟藝術中心展出，31日上午舉辦開展記者會，日本藝術家奈良美智（右）、副總統賴清德（中）及高雄市長陳其邁（左）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月31日