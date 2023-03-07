奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年【獨家】

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日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策劃後，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展。圖為台南市美術館展場。（文化總會提供）

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（中央社記者王寶兒台北7日電）日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策劃後，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展，在高雄市政府爭取下，首站選內惟藝術中心，4月1日開幕。

有感台灣與日本於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因相互捐贈口罩、疫苗展現的情誼，奈良美智在2021年接受中華文化總會邀請，於台灣北中南推出「奈良美智特展」，總參觀人次達24萬，他也為此3度訪台布展。

奈良美智在2021年接受中華文化總會邀請，於台灣北中南推出「奈良美智特展」。圖為2021年3月台北關渡美術館展場。（圖取自facebook.com/YOSHITOMONARAinTW）

抱持造訪台灣多次的印象，奈良美智當時在10天內創作巨型畫作「朦朧潮濕的一天」（Hazy Humid Day），並曾自評是自己最好的作品之一、真正的水準，也是真實的自己；此幅畫作於2022年「奈良美智特展」結束後，前往中國上海展出。

「奈良美智特展」台灣巡展結束後，主持人黃子佼、社會學家李明璁等人曾於網路串聯「許願」，爭取別具意義的「朦朧潮濕的一天」留在台灣；奈良美智聞言也表達「非常樂意」。

日本藝術家奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」2023年起將於台灣巡展10年，4月會以高雄內惟藝術中心為首站出發，文總祕書長李厚慶（圖）透露，繼「奈良美智特展」後，奈良美智也將為計畫首站再度拜訪當時展覽巡迴站之一高雄。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日

文總秘書長李厚慶接受中央社記者訪問表示，文總和奈良美智一直保持密切聯繫，雙方都非常希望畫作可以在台灣長期展出；2年來一起為此次「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫努力，計畫以10年為期限，將於各地展出。

高雄市長陳其邁去年就公開發聲爭取「朦朧潮濕的一天」能在高雄展出。「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫首站選在高雄內惟藝術中心，陳其邁表示，高雄是個溫暖、熱情的城市，「朦朧潮濕的一天」這件作品蘊含著奈良美智對台灣的情感，同時也是2021年奈良美智特展巡迴高雄站的主視覺，意義相當深刻。

陳其邁指出，高雄市非常榮幸擔任「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡展首站共同主辦，迎接奈良美智作品在全新文化地標的內惟藝術中心展出，「跨（界）、輕（鬆）、新（型態）」是內惟藝術中心的DNA，期盼在南方炙熱陽光與熱情中，讓台日友好珍貴情誼傳承延續。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，將自4月1日起於高雄內惟藝術中心展至8月31日。（編輯：張雅淨）1120307