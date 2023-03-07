「朦朧潮濕的一天」巡展 奈良美智再訪高雄

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日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策畫後，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展，在高雄市政府爭取下，首站選內惟藝術中心為巡展起點。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，4月以高雄市內惟藝術中心為首站出發，繼「奈良美智特展」後，奈良美智也將再度拜訪台灣。

奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」在「奈良美智特展」巡迴期間，曾於高雄市立美術館展出，並作為巡迴站展覽主視覺。在中華文化總會及奈良美智基金會籌劃的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫中，高雄成為首站，別具意義。

奈良美智為何選高雄為首站？文總秘書長李厚慶接受中央社專訪表示，內惟藝術中心結合周邊在地老社區，擁有歷史脈絡，並看齊國際藝術視野，在文總與高雄市政府推動下，提議奈良美智可考慮以內惟藝術中心作為巡展首站，奈良美智也接受。

他說，高雄過去刻板印象中是工業城市，這幾年慢慢成為藝文重鎮。過去策劃「奈良美智特展」期間，相信奈良美智在市區的移動，也對高雄產生不同印象；高市府也積極籌備相關配套措施，讓討論非常順利。

為了「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫，奈良美智將再度啟程訪台。李厚慶說，奈良美智曾為「奈良美智特展」3度訪台布展，「空間與畫如何呈現，他很有想法」這次也將訪台檢視畫作展出細節。

李厚慶表示，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」是計畫的旅程，而非展覽，目前以單幅畫作展出為主，「未來有很多可能，文總這幾年一直用文化與世界交朋友，講台灣的故事，計畫往下走，有哪些旅程也不設限，期待有更多可能性發生。」此外，將有展品以外的行動發生，讓整起計畫有更多面向。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」4月1日起於內惟藝術中心展到8月31日。（編輯：張雅淨）1120307