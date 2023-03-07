欣賞「朦朧潮濕的一天」免門票 藏奈良美智初衷[影]

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日本藝術家奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」將於台灣展開10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」。圖為2021年奈良美智接受中華文化總會邀請，於台灣北中南推出「奈良美智特展」。（圖取自facebook.com/YOSHITOMONARAinTW）

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（中央社記者王寶兒台北7日電）日本藝術家奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」將於台灣展開10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，文總說，10年期間，奈良美智秉持創作初衷，以不收門票為原則展出。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫由中華文化總會主辦。文總秘書長李厚慶接受中央社專訪表示，籌劃「奈良美智特展」時，就可從奈良美智的社群網站推特（Twitter）看見「朦朧潮濕的一天」從無到有過程，奈良美智對這幅畫情感豐沛，反映對台灣自然風景或人民熱情感受。

由於「朦朧潮濕的一天」之於台灣的特殊意義，李厚慶表示，討論「畫留台灣」方式時，奈良美智最重視「公共性」與「大眾可以觀看」，即使許多私人藏家曾在展覽詢問收藏可能，但對奈良美智而言，最大意義是透過這幅畫連結台灣。

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫將於4月啟動，文總祕書長李厚慶（圖）透露，10年期間，奈良美智秉持創作初衷，希望讓作品「朦朧潮濕的一天」能被更多人看見，以不收門票為原則展出。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日

延續「奈良美智特展」不收門票原則，「跟著朦朧潮濕的一天」10年巡展計畫將比照辦理。李厚慶說，這項原則是回歸作品意義，奈良美智在討論過程中不斷強調公共性，讓人不需負擔金錢就能觀賞，未來10年巡展過程，也將以此和其他巡迴站溝通。

「跟著朦朧潮濕的一天」10年巡展計畫，4月1日起將以高雄市內惟藝術中心為首站起點，展到8月31日。因應奈良美智將於日本青森辦特展，畫作將先送回日本3個月到4個月後，再迎接台灣巡展第2站。

李厚慶說，目前尚未確定台灣巡展第2站地點，展出地點選擇上也沒侷限於美術館，而是以奈良美智提出的公眾性、大眾可觀看為原則，基本考量是藝術品濕度、溫度等要求，地點無設定框架，對奈良美智來說，「希望給更多台灣人接觸，被看到更重要。」（編輯：張雅淨）1120307