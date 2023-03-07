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「朦朧潮濕的一天」10年巡展 蔡總統留言促成機緣

2023/3/7 09:30（3/7 10:23 更新）
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日本藝術家奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」將於台灣展開10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」。圖為2021年奈良美智特展，總統蔡英文（中）欣賞畫作「朦朧潮濕的一天」。（©YOSHITOMO NARA／文化總會提供）
日本藝術家奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」將於台灣展開10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」。圖為2021年奈良美智特展，總統蔡英文（中）欣賞畫作「朦朧潮濕的一天」。（©YOSHITOMO NARA／文化總會提供）
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（中央社記者王寶兒台北7日電）日本藝術家奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」今年起將於台灣巡展10年。巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」由文總主辦，秘書長李厚慶表示，計畫促成契機可追溯至總統蔡英文的推特留言。

李厚慶接受中央社記者專訪表示，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡展計畫契機，可回溯至當初文總邀請奈良美智於台灣舉辦首檔巡迴特展「奈良美智特展」。

「最當初是他（奈良美智）在推特上面感謝台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間致贈口罩，蔡總統在推特回應他，希望他有空可以來台灣走走。」李厚慶說，文總因此才向奈良美智提出特展邀請，而在接洽特展事項時，奈良美智就曾提到希望為特展創作一幅畫。

李厚慶表示，當時文總提出特展邀請時，也適逢日本311大地震發生10週年，地震無情，但卻串起台灣及日本雙方友情，「我想他是很有感覺，從『奈良美智特展』籌備過程就感覺到他很積極促成展覽，帶來與台灣非常有連結的畫」。

日本藝術家奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」2023年起將於台灣巡展10年。巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」由文總主辦，祕書長李厚慶（圖）表示，計畫促成契機可追溯至總統蔡英文的推特留言。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
日本藝術家奈良美智畫作「朦朧潮濕的一天」2023年起將於台灣巡展10年。巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」由文總主辦，祕書長李厚慶（圖）表示，計畫促成契機可追溯至總統蔡英文的推特留言。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日

「朦朧潮濕的一天」就是奈良美智當時以台灣印象所創作的作品，在中華文化總會主辦「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫中，這幅畫將作為10年巡展起點，並以高雄內惟藝術中心為首站。

李厚慶認為，正是因為「朦朧潮濕的一天」意義重要，「我想也是因為這樣動力，讓奈良美智在特展巡迴結束後，希望能再做點什麼」；2022年「奈良美智特展」迎來句號，而在展覽期間、展覽後，奈良美智都曾提及這幅作品後續計畫。

對於是否曾想過以購藏留畫於台灣，李厚慶表示，整起計畫在奈良美智樂意合作前提下，雙方接洽初期就討論非常多可能性，決定先以10年時間為期來合作；至於10年巡展方式，印象中也無前例可循，討論許久，由文總提出「旅程」概念，讓計畫擁有更多彈性。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡展，將自4月1日起於高雄內惟藝術中心展至8月31日。（編輯：張雅淨）1120307

日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策畫後，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月7日
日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策畫後，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月7日
#奈良美智
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