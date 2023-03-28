奈良美智29日抵台 推特喊想看「茶金」

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（中央社記者王寶兒台北28日電）為「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫開展，日本藝術家奈良美智將於明天抵台。他透過社群網站推特與總統蔡英文互動，並預告訪台「計畫去東海岸旅行」，還說想看台劇「茶金」。

奈良美智明天抵台後，將先到高雄內惟藝術中心檢視「朦朧潮濕的一天」畫作狀態。此次訪台預計停留19天，在高雄展開首度海外駐村計畫，並在31日以「關於最近一年來我做的事、2011東日本大震災之後的心境變化，以及今後」為題線上直播演講。

奈良美智昨天在推特（Twitter）分享直播演講預告，蔡總統在推特祝福奈良美智「展覽和線上講座圓滿成功」，雖然是線上交流，但相信能使他感受到台灣人的熱情。

蔡總統回應後，奈良美智發布推文表示「非常感謝」，預告訪台計畫將去東海岸旅行。而他也另外發布推文，貼出熱門台劇「茶金」DVD照片，惋惜表示「去台灣之前想看，可惜沒時間。」

奈良美智線上演講將在31日下午2時30分於文總、奈良美智特展、高雄市政府、文化高雄－高雄市政府文化局、高雄市立美術館、內惟藝術中心臉書粉絲專頁及文總YouTube頻道播出。「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫首站則將於4月1日在高雄內惟藝術中心展出。（編輯：張雅淨）1120328