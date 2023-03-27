奈良美智抵台首要修復畫作 31日線上演講

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（中央社記者王寶兒台北27日電）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，將於4月1日起跑，3月29日抵台，首站將赴高雄檢視畫作，此行來台將第2度在台灣演講，31日採線上直播舉行。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫由奈良美智基金會及中華文化總會籌畫，首站將於高雄內惟藝術中心展開。

文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，奈良美智抵台後第一件事就是前往內惟藝術中心修復「朦朧潮濕的一天」，雖然是非常小的痕跡，奈良美智還是會謹慎確認畫作狀況，力求台灣民眾可以欣賞到最完美的狀態。

值得一提的是，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫原先規劃以單幅畫作展出，李厚慶表示，奈良美智此次再加21件2015年來台時所拍攝的攝影作品，透過藝術家的眼睛來看人們熟悉的台灣，讓日常風景產生另一種況味。

李厚慶表示，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫有著為台灣而生的畫作，還有在台灣旅行時拍攝的作品，展間充滿奈良美智對台灣的深情，期待大家欣賞藝術品的同時，能感受到這份美好情誼。

奈良美智鮮少於公開場合露面，且性格低調內向。李厚慶表示，奈良美智這次來台難得安排專題演講，也繼2018年後第2度在台演講，雖然演講現場不對外公開，但會採線上直播的方式，讓更多人可以貼近奈良美智的創作世界。

奈良美智線上演講「關於最近一年來我做的事、2011東日本大震災之後的心境變化，以及今後」將於31日下午2時30分於文總、奈良美智特展、高雄市政府、文化高雄-高雄市政府文化局、高雄市立美術館、內惟藝術中心臉書粉絲專頁及文總YouTube頻道播出。（編輯：李亨山）1120327