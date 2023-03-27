更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

奈良美智抵台首要修復畫作 31日線上演講

2023/3/27 11:38（3/27 12:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
奈良美智（圖）線上演講將於31日下午2時30分播出。（圖取自維基共享資源，作者Hsinhuei Chiou，CC BY-SA 4.0）
奈良美智（圖）線上演講將於31日下午2時30分播出。（圖取自維基共享資源，作者Hsinhuei Chiou，CC BY-SA 4.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北27日電）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，將於4月1日起跑，3月29日抵台，首站將赴高雄檢視畫作，此行來台將第2度在台灣演講，31日採線上直播舉行。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫由奈良美智基金會及中華文化總會籌畫，首站將於高雄內惟藝術中心展開。

文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，奈良美智抵台後第一件事就是前往內惟藝術中心修復「朦朧潮濕的一天」，雖然是非常小的痕跡，奈良美智還是會謹慎確認畫作狀況，力求台灣民眾可以欣賞到最完美的狀態。

值得一提的是，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫原先規劃以單幅畫作展出，李厚慶表示，奈良美智此次再加21件2015年來台時所拍攝的攝影作品，透過藝術家的眼睛來看人們熟悉的台灣，讓日常風景產生另一種況味。

李厚慶表示，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫有著為台灣而生的畫作，還有在台灣旅行時拍攝的作品，展間充滿奈良美智對台灣的深情，期待大家欣賞藝術品的同時，能感受到這份美好情誼。

奈良美智鮮少於公開場合露面，且性格低調內向。李厚慶表示，奈良美智這次來台難得安排專題演講，也繼2018年後第2度在台演講，雖然演講現場不對外公開，但會採線上直播的方式，讓更多人可以貼近奈良美智的創作世界。

奈良美智線上演講「關於最近一年來我做的事、2011東日本大震災之後的心境變化，以及今後」將於31日下午2時30分於文總、奈良美智特展、高雄市政府、文化高雄-高雄市政府文化局、高雄市立美術館、內惟藝術中心臉書粉絲專頁及文總YouTube頻道播出。（編輯：李亨山）1120327

#奈良美智
#朦朧潮濕的一天
#文化總會
延伸閱讀
奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年奈良美智巡展從內惟藝術中心出發 史哲：很搭配奈良美智現身文總賀年影片 喊非常想念台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族