奈良美智巡展從內惟藝術中心出發 史哲：很搭配

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日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，4月以高雄市內惟藝術中心為展覽首站。圖為2021年奈良美智個展展場一景。（文化總會、高雄市立美術館提供）

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（中央社記者趙靜瑜高雄12日電）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，4月以高雄市內惟藝術中心為展覽首站，文化部長史哲表示，他認為內惟藝術中心的新觀展型態跟奈良美智「很搭配」。

史哲在參加完「影．響台灣II 台灣電影100年100部草地音樂會」11日演出之後接受媒體聯訪時表示，奈良美智展覽討論是在內惟藝術中心準備興建之時，「我當時還在高市府工作，團隊跟奈良美智溝通時說明，內惟藝術中心不會是高美館二館，反而會是一個新形態美術館，我認為這跟奈良美智很搭配」。

史哲表示，奈良美智沒有希望展覽只待在一個站，而是希望10年巡迴，當時很多館舍都在爭取奈良美智展覽，「奈良美智上次來高雄，留下美好經驗，也讓內惟藝術中心中選，我很高興內惟藝術中心作為奈良美智『跟著朦朧潮濕的一天去旅行』10年巡展計畫的起手式」。

史哲說，內惟藝術中心突破很多美術館的制式規矩，「20幾年前，我看到羅浮宮跨界做漫畫展覽，我可以感受到大博物館也同樣在爭取年輕的觀眾，內惟其實就是這樣的模式，一種新型態的美術館」。

史哲也特別強調內惟藝術中心的修護展示空間，也是一種新型態看待修護的角度。內惟藝術中心與正修文物修護中心合作，以公開展示模式，進行保存、修護、教育推廣及人才培訓等多項功能，也是全台首個設置在文化場館內的開放式藝術修復中心。

不少市民經過內惟藝術中心修護展示空間窗戶邊往內看，看見很多畫架與材料，還以為美術館有在教人畫畫，內惟藝術中心就經常接到民眾來電詢問，才知道那些畫架是為了透過自然光輔助做畫作修復，這也讓修復工作不再神秘，得以更親近民眾。

除此之外，內惟藝術中心還有電影院，史哲認為有新意就可以吸引民眾走進來，做到文化平權。（編輯：陳仁華）1120312