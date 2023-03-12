更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台日球員經典賽展現鞠躬文化 外國球迷讚令人尊敬
首頁 / 文化

奈良美智巡展從內惟藝術中心出發 史哲：很搭配

2023/3/12 08:50（3/12 09:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，4月以高雄市內惟藝術中心為展覽首站。圖為2021年奈良美智個展展場一景。（文化總會、高雄市立美術館提供）
日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，4月以高雄市內惟藝術中心為展覽首站。圖為2021年奈良美智個展展場一景。（文化總會、高雄市立美術館提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜高雄12日電）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，4月以高雄市內惟藝術中心為展覽首站，文化部長史哲表示，他認為內惟藝術中心的新觀展型態跟奈良美智「很搭配」。

史哲在參加完「影．響台灣II 台灣電影100年100部草地音樂會」11日演出之後接受媒體聯訪時表示，奈良美智展覽討論是在內惟藝術中心準備興建之時，「我當時還在高市府工作，團隊跟奈良美智溝通時說明，內惟藝術中心不會是高美館二館，反而會是一個新形態美術館，我認為這跟奈良美智很搭配」。

史哲表示，奈良美智沒有希望展覽只待在一個站，而是希望10年巡迴，當時很多館舍都在爭取奈良美智展覽，「奈良美智上次來高雄，留下美好經驗，也讓內惟藝術中心中選，我很高興內惟藝術中心作為奈良美智『跟著朦朧潮濕的一天去旅行』10年巡展計畫的起手式」。

史哲說，內惟藝術中心突破很多美術館的制式規矩，「20幾年前，我看到羅浮宮跨界做漫畫展覽，我可以感受到大博物館也同樣在爭取年輕的觀眾，內惟其實就是這樣的模式，一種新型態的美術館」。

史哲也特別強調內惟藝術中心的修護展示空間，也是一種新型態看待修護的角度。內惟藝術中心與正修文物修護中心合作，以公開展示模式，進行保存、修護、教育推廣及人才培訓等多項功能，也是全台首個設置在文化場館內的開放式藝術修復中心。

不少市民經過內惟藝術中心修護展示空間窗戶邊往內看，看見很多畫架與材料，還以為美術館有在教人畫畫，內惟藝術中心就經常接到民眾來電詢問，才知道那些畫架是為了透過自然光輔助做畫作修復，這也讓修復工作不再神秘，得以更親近民眾。

除此之外，內惟藝術中心還有電影院，史哲認為有新意就可以吸引民眾走進來，做到文化平權。（編輯：陳仁華）1120312

（文總提供）
（文總提供）
#史哲
#奈良美智
#朦朧潮濕的一天
延伸閱讀
專訪／奈良美智熱愛台灣造訪逾10次 自曝曾和花蓮原民種芋頭「朦朧潮濕的一天」巡展 奈良美智再訪高雄「朦朧潮濕的一天」10年巡展 蔡總統留言促成機緣一手打造電影草地音樂會 史哲用台灣文化與大眾共感
史哲
史哲探班鹽水大飯店片場 盼拍出更多台灣故事「影．響台灣II」音樂會 百部電影成全民記憶庫
奈良美智
奈良美智現身文總賀年影片 喊非常想念台灣[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族