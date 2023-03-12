一手打造電影草地音樂會 史哲用台灣文化與大眾共感

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文化部長史哲（前排右7）一手打造「影．響台灣」系列草地音樂會，他認為百年百部台灣電影在一場音樂會上呈現，就是一部台灣電影史，希望能以台灣文化與更多人共感。（高雄市文化局提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月12日

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（中央社記者趙靜瑜高雄12日電）「影．響台灣II 台灣電影100年100部草地音樂會」11日演出，百部台灣電影堆疊出台灣獨特的生活感與歷史感，打動人心；一手打造草地音樂會的文化部長史哲表示，要用台灣文化與更多人共感。

史哲在演出之後接受媒體聯訪表示，草地音樂會是他擔任高雄市文化局長任內創立，至今舉辦十多年來，已成為高雄春天藝術節不可或缺的重要演出。史哲也用草地音樂會帶動戶外演出「使用者付費」概念，史哲說昨晚音樂會超過5000人聆賞，來的還都有素養，打拍子哼唱毫不含糊，他覺得很有意義。

史哲表示，第一次做「影．響」音樂會是在2016年，「一個是影，一個是響，第一次是做50年50部電影，現在則是100年100部，但看完之後，我認為剪接師林雍益處理得很好，「一則覺得台灣的文化真的很豐富，很感謝過去這些創作者、電影人、音樂人」。

史哲強調，這場音樂會製作不但是一個電影的藝術教育，也是一個台灣自己的文化回顧，「它老少咸宜，又兼具娛樂性」，而且它已不是1000人的音樂會，而是一個5000人的音樂會，「大家一起共感」。

「台灣的音樂家，台灣的歌手，台灣的原創電影影像與音樂，這整個都是台灣，我覺得很美好」，史哲說，這場音樂會就像是看了一部台灣百年電影史。

史哲說，2016年第一次的「影．響」音樂會就是他跟現在的影視聽中心董事長藍祖蔚一起促成，「我們做了一個台灣的原創演出」；這次百部電影音樂會加入了影視聽中心，「主要是影視聽中心的位階，會讓電影界覺得這個是大家要一起支持的課題，而不是商業演出」。

由於今年是第60屆金馬獎頒獎典禮，史哲說這場音樂會應是迎接金馬60最好的謝禮，「如果有機會的話，我是覺得台灣各地都能夠看到」；史哲表示有機會可望到台北自由廣場舉行，但是有很多電影畫面授權與音樂授權都要重新再談，希望有機會可以促成，甚至希望可以做線上呈現。

藍祖蔚則表示，電影音樂會要克服的挑戰相當多，他很感謝高市交指揮楊智欽的專注付出，影像與音樂精準到位，配合得剛剛好，「指揮是最大功臣」；藍祖蔚說，台灣的電影非常豐富多元，萬一有一些無法取得授權的電影影像或音樂，也不必過於擔心，「還有太多的電影等著成為音樂會的一部分」。（編輯：陳仁華）1120312