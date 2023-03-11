「影‧響II 台灣」音樂會 超過5千人草地聽電影

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以台灣電影影像為基底，「影．響台灣II 台灣電影100年100部 草地音樂會」11日晚間在高雄登場，由電影畫面伴隨交響樂，豐富滿場觀眾的聽覺與視覺享受。（高雄市文化局提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月11日

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（中央社記者趙靜瑜高雄11日電）「影．響台灣II 台灣電影100年100部草地音樂會」今晚高雄登場，電影畫面加交響樂，豐富現場5500名觀眾的聽覺與視覺，音樂會在現場齊唱「七匹狼」主題曲「永遠不回頭」中，精采落幕。

音樂會製作人與主持人藍祖蔚開場時表示，要在一場音樂會中看到一百部電影是「不可能的任務」，「但高雄人做到了。」藍祖蔚表示今天晚上帶大家乘坐的不只是時光列車，還是雲霄飛車，一起感受百年來的台灣人如何拍電影，看電影。今天現場包括文化部長史哲、導演朱延平等到場聆賞，

以台灣電影為基底，「影．響台灣II 台灣電影100年100部草地音樂會」出現了許多經典畫面，年輕的秦漢與林鳳嬌演出的「汪洋中的一條船」、「搭錯車」裡的孫越到鳳飛飛與陳松勇，百部陪伴觀眾開心或哭泣的電影影像搭配配樂現場演奏，台下觀眾不時輕輕哼唱，足見喚起了民眾內心的記憶與感動。

整場音樂會精彩緊湊，適切透過主題安放百部電影，有討論多元家庭的「美國女孩」、「范保德」；「台語青春」的單元則紀念著甫過世寶島歌王文夏，當楊大正演唱「舊情綿綿」「燒肉粽」時，文夏遺孀文香也到場演唱「媽媽請你也保重」，一點點台語特有抖音就把氣氛帶到最高潮。

整場音樂會由剪接師林雍益操刀重現百部電影精華，在「福爾摩沙」篇章中剪輯了「哈勇家」、「太陽的孩子」、「聽見歌再唱」等畫面，溫馨感動；「寶島歲月」裡找出了「唐山過台灣」、「小城故事」、「王哥柳哥遊台灣」、「養鴨人家」、「汪洋中的一條船以及「原鄉人」，畫面堆疊，也讓銀髮族觀眾內心激盪。

幽默的是，台灣重要類型電影鬼片要出現之前，主辦單位還加上「警告語」，「以下畫面兒童不宜，雖然都是假的，仍請摀住小朋友眼睛。」下一秒就出現了賣座電影「咒」、「雙瞳」、「紅衣小女孩」以及最近最紅的「關於我和鬼變成家人那件事」與「緝魂」等畫面與音樂，也讓觀眾突然會心一笑。

整場音樂會音樂與畫面相當貼合，比如自由派民謠演唱家陳明章的獨奏，搭配影像有「龍飛鳳舞」也有「戲夢人生」，充滿古典況味；許多只有交響樂團發揮的片段，既能帶出交響樂的波瀾壯闊，又能為影像提味，可以看出「影‧響台灣」音樂會已經有了自己的個性，長出了屬於自己的影像與音樂文化。

高雄市交響樂團透過電影音樂會，能讓高市交以輕鬆的面貌走進一般民眾的生活，帶動樂團廣被市民接受，這也是電影音樂會帶來的額外收穫。

「影．響台灣II 台灣電影100年100部 草地音樂會」3月12日還有一場，地點在高美館草坡，包括范逸臣、李千娜、林生祥、滅火器樂團主唱楊大正、文香等都將現場演唱。音樂會將由楊智欽指揮高雄市交響樂團演出。（編輯：龍柏安）1120311