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奈良美智首次海外駐村29日抵台 高雄出發

2023/3/27 11:23（3/27 11:52 更新）
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日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策畫後，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展。（文總提供）
日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策畫後，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展。（文總提供）
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（中央社記者王寶兒台北27日電）「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫將在4月1日於高雄內惟藝術中心起跑，藝術家奈良美智為此將於29日抵台，預計停留19天，同步於高雄展開他首次海外駐村旅行。

這不僅是奈良美智首次在台灣駐村，更是首次在日本以外的國家駐村。奈良美智今天透過中華文化總會表示：「我想起了十幾歲時自己到東京去，在東京度過的那段時期，我也打算試著再享受那樣的感覺。」

高雄市長陳其邁表示，高雄市剛被匈牙利旅遊雜誌評為「台灣最潮藝文重鎮」，米其林指南3月也發布高雄新入選2家餐廳，4月還有多場超級大咖演唱會在高雄登場，他迫不及待要推薦奈良美智品嚐高雄美食大港老味道，以及走訪哈瑪星歷史古蹟、宗教、生態步道及眷村美食特色民宿等。

陳其邁表示，相信漫遊在旗山、左營、美濃等特色小鎮，甚至蜿蜒穿梭於那瑪夏、甲仙等山林區內，高雄的美景與人情一定會讓奈良美智留下深刻印象。

文總秘書長李厚慶表示，即使已經多次造訪台灣，奈良美智仍對這次的旅行相當興奮，安排豐富的行程，準備深度走訪深愛的台灣，也讓人期待他此行又會產生什麼靈感，在台灣再創新作。（編輯：李亨山）1120327

#奈良美智
#朦朧潮濕的一天
#高雄
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