奈良美智現身文總賀年影片 喊非常想念台灣[影]
2022/12/30 12:19（12/30 12:45 更新）
奈良美智（圖）替文總錄製賀年影片宣傳春節節目，他在影片中表示「非常想念台灣」。（圖取自維基百科共享資源，作者：Hsinhuei Chiou，CC BY-SA 4.0）
（中央社記者王寶兒台北30日電）日本藝術家奈良美智曾於2021年受文總邀請來台。文總即將推出的春節節目「WE ARE我們的除夕夜」，奈良美智為此特別錄製影片，並表示「實在非常想念台灣」。
奈良美智因感念台日防疫互助合作、互贈口罩及疫苗等情誼，接受中華文化總會邀請，2021年首度來台舉行巡迴特展，這是大型畫作「月光小姐」首度在海外展出，他更為台灣創作全新作品「朦朧潮濕的一天」。
文總此次推出節目「WE ARE 我們的除夕夜」，也邀請奈良美智錄製賀年影片宣傳，今天發布於社群平台。
奈良美智在影片中表示，去年巡迴幾次的展，在今年1月結束了，今年一次也沒去台灣，「實在非常想念台灣！」他感嘆，明明去年還來了3次，今年卻一次也沒辦法去。
但奈良美智也提及，因為台日交流越來越多，2023年也請多多指教，「我絕對會再去的！去旅遊、或者想再做文化交流活動，敬請期待！」
文總表示，歲末年終之際，感謝奈良美智特別錄製對台灣的問候與祝福，並許下2023年的新年願望；也期盼新的一年，能與民眾再次於奈良美智的作品下重逢。（編輯：屈享平）1111230
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