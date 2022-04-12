奈良美智畫作有望留台 文總：先確認留畫方式

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日本藝術家奈良美智為台灣創作的作品「朦朧潮濕的一天」在展覽結束後，引起「畫留台灣」呼聲。奈良美智對此表示，非常樂意，並希望能長期公開展示。（文化總會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）日本藝術家奈良美智在台特展結束，其為台灣而畫的作品「朦朧潮濕的一天」有望留在台灣，文總今天表示，文總會先提出留畫方式，取得奈良美智同意後才會進行下一步。

奈良美智因受台日友情感動，2021年首度來台舉行特展，巡迴北南高三地引起觀展熱潮，今年2月中最終場閉展。

特展中奈良美智為台灣而畫的作品「朦朧潮濕的一天」（Hazy Humid Day）反應熱烈，台灣也出現「畫留台灣」的聲音。中華文化總會7日表示，奈良美智本人得知後，首度透過文總表達「非常樂見這幅畫能夠留在台灣」。

消息一出，各界紛紛表態，除了多名私人藏家外，高雄市長陳其邁也發聲表示願意收藏。對於媒體詢問是否會以捐贈方式將畫作留在台灣公立美術館，文化總會今天回應，將「朦朧潮濕的一天」留台雖然是奈良美智的心願，但文總從來沒有想過、也不可能以「無償取得」的模式留畫。

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文總表示，目前正在與奈良美智及其團隊洽商後續方案，將參考國際知名美術場館收藏知名作品的經驗，並依照奈良美智所關心的「公共性」、「常設展」、「方便抵達」及「專業典藏能力」等4面向，提出奈良美智及其團隊可以認可的模式，才會進行下一步。

文總指出，這幅珍貴的作品，彰顯的不僅是藝術成就，更是台日友誼的見證。文總會先提出留畫的方式，取得奈良美智的同意之後才會進行下一步。（編輯：張雅淨）1110412