奈良美智「朦朧潮濕的一天」 陳其邁盼爭取畫留高雄

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日本藝術家奈良美智為台灣創作作品「朦朧潮濕的一天」（Hazy Humid Day），去年個展後各界盼作品能留在台灣，奈良美智表示「非常樂意」。高雄市長陳其邁說，期待爭取大師作品留在高雄。（文化總會、高雄市立美術館提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）日本藝術家奈良美智去年個展後各界盼「朦朧潮濕的一天」作品能畫留台灣，奈良美智表示「非常樂意」。高雄市長陳其邁說，期待爭取大師作品留在高雄，指示市府展開專案評估。

日本藝術家奈良美智去年於台灣舉辦巡迴個展，並為台灣創作作品「朦朧潮濕的一天」（Hazy Humid Day），展覽結束後引起「畫留台灣」呼聲。奈良美智日前透過主辦單位中華文化總會表示，對於畫留台灣的倡議「非常樂意」，且本來就曾思考能否以某種形式將「朦朧潮濕的一天」留在台灣；奈良美智也在推特發文表示，樂見作品能由台灣公立美術館典藏。

對此高雄市長陳其邁在奈良美智的推特上以日文回覆，「高雄是個溫暖、熱情的城市，我們希望能以高雄市立美術館的典藏專業爭取作品，並且在今年10月開幕的內惟藝術中心設置常設展。期待這件美好的作品能與全世界的朋友分享！」

期待爭取大師作品留在高雄，陳其邁指示副市長史哲籌組團隊積極研擬大師作品續留計畫，交由高雄市立美術館做專業規畫評估，期望迎接奈良美智作品在美術館園區西側新館「內惟藝術中心」常態性向公眾展出。

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奈良美智台灣巡迴展三站之一、正好是以「朦朧潮濕的一天」作為該站主視覺的高美館今天新聞稿表示，史哲率領高雄市政府文化局與高美館組成任務小組，專案推進奈良美智作品續留高雄之因應做法，將在尊重藝術家本人與文總意見前提下，爭取此作留在高雄，希望在南方炙熱的陽光與熱情中，讓台日友好的珍貴情誼得以傳承延續。

高美館說，「朦朧潮濕的一天」作品不僅蘊含了奈良美智老師對台灣的情感，更在嚴峻的疫情中傳遞他對台灣抗疫的鼓舞與信心。內惟藝術中心將以「藝術中有生活，生活中有藝術（Art in Life, Life in Art）」的精神，用最誠摯、專業的姿態，抱持捨我其誰的態度，做好迎接奈良美智作品的準備，讓大師之作溫暖美好的初衷持續對公眾開放，讓療癒的力量傳遞下去。（編輯：黃世雅）1110410