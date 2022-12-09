文總推除夕節目 陪跨世代觀眾守歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北9日電）文總今天宣布，將於2023年1月21日除夕夜推出特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」，集結上千人演出陣容，期望打造「跨界共演、世代共賞」的全新音樂會節目。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，「WE ARE 我們的除夕夜」幕前演出陣容就超過1500人，其中有20組藝人、7組表演團體，還有8所學校參演，卡司將陸續公布。

文總表示，決定製播除夕特別節目，是希望能夠為台灣觀眾打造全新收視體驗，提供跨世代收視群新選項，透過不同年代的音樂、以及不同領域藝文表演團體的跨界共演，製作老少咸宜、世代共賞的音樂會，讓一起守歲的觀眾，能在收看節目的同時回顧過去、展望未來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本次「WE ARE」主視覺由設計師楊士慶操刀，他曾執行多檔藝人演唱會視覺與唱片設計，包含張惠妹、徐佳瑩、林宥嘉、孫燕姿等，也曾執行金曲、金音、金點獎視覺設計。文總表示，主視覺以「獨特」和「融合」為關鍵字，藉由一家大小和樂融融的圖像，呈現凝聚與團結的節目內涵，象徵除夕夜與家人共度的歡樂時光，其中放入不同年齡世代以及動物族群元素，凸顯團圓共聚的年節氛圍。

「WE ARE 我們的除夕夜」將於2023年1月21日晚上8時播出，播出頻道涵蓋無線及有線電視、網路與OTT平台，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMO TV、中華電信MOD等，國際影音平台 TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲以及OTT平台。（編輯：屈享平）1111209