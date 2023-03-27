D'FESTA集結BTS等9韓團珍貴影像 7月來台開展

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由韓國娛樂媒體Dispatch領軍，攜手韓國創作者、藝術家的展演計畫D'FESTA，集結了防彈少年團（BTS）、TWICE等多組韓國天團，並將展區分為THE MOVIE、THE EXHIBITION、THE EXPERIENCE等3大單元，7月即將登台展出。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）韓國娛樂媒體Dispatch去年公開10年來記載的大量照片與影像，規劃成寫真展覽，邀請BTS、TWICE等9組團體，共69名藝人跳脫實體框架與粉絲互動，今年7月來台展出。

由Dispatch領軍，攜手韓國創作者、藝術家的展演計畫D'FESTA，集結防彈少年團（BTS）、ENHYPEN、NCT 127、NCT DREAM、NU'EST、TXT、SEVENTEEN、Stray Kids、TWICE等韓國天團，並將展區分為THE MOVIE、THE EXHIBITION、THE EXPERIENCE等3大單元。

THE MOVIE將公開9組藝人於D'FESTA演出的舞台影像，這9段紀錄片都是未曾公開的內容，使用延展實境（XR）技術及5.1聲道環繞音效，讓觀眾感受如同現實般的臨場震撼。

THE EXHIBITION則展出290幅藝人專程為D'FESTA拍攝的大型畫報、Dispatch記載的大量未曝光照片，還有藝人親自描繪的9件大型油畫作品與親筆簽名留言。

THE EXPERIENCE提供互動體驗，主辦單位以沉浸式媒體藝術打造的驚奇空間，讓觀眾彷彿親臨舞台現場，還能探索湛藍大海、神秘沙漠和廣大宇宙，與最喜愛的藝人站上同一個舞台，面對面近距離接觸，同時展區內也有打卡點，如藝人群像海報牆、藝人簽名牆。

D'FESTA將於7月6日至9月10日在台北松山文創園區盛大展出，早鳥單人票於3月30日開賣。（編輯：張雅淨）1120327

由韓國娛樂媒體Dispatch領軍，攜手韓國創作者、藝術家的展演計畫D'FESTA預計今年7月在台展出，其中THE EXPERIENCE展區將提供互動體驗，以沉浸式媒體藝術打造驚奇空間。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日