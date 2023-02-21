新世紀福音戰士展4月登台 展逾300件相關資料

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（中央社記者王寶兒台北21日電）動畫「新世紀福音戰士EVANGELION」風靡數十年，「新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS」4月將移師台灣展出，展示逾300件設定資料及複製原畫。

動畫「新世紀福音戰士EVANGELION」自1995年開播，於2007年起，以TV版動畫為基礎，另外有長篇動畫電影「新世紀福音戰士新劇場版」四部曲問世，2021年日本上映劇場版完結篇「新世紀福音戰士新劇場版：終」，突破日本百億票房，創造超過650萬人次入場觀影的成績。

曼迪傳播今天發布新聞稿表示，在台灣上映「新世紀福音戰士新劇場版：終」之際，確定日本「新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS」也將移師台灣展出。現場將展示超過300件以上設定資料及複製原畫，呈現創作者的堅持，探究EVA獨有的美麗影像根源，並自日本空運來台多款展覽限定商品。

「新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS」預計將於4月於台灣展出，詳細時間、地點將待曼迪傳播公告相關資訊。（編輯：龍柏安）1120221