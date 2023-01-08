地方鄉親變身藝術家 勾勒池上印象開展

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「質樸的美感—池上人水生土長藝術共創展」在池上穀倉藝術館展出，作品「池上人．心上人」由藝術家盧銘世邀請池上鄉親以炭筆畫下心上人的畫作集結而成。（台灣好基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）在藝術家陪伴下，台東縣池上鄉逾300名居民從3歲到89歲集體總動員，拿起筆來畫下池上印象、描繪心上人或是勾勒記憶中的一畝田，集結為「質樸的美感—池上人水生土長藝術共創展」展出。

「質樸的美感—池上人水生土長藝術共創展」昨天下午於池上穀倉藝術館舉行開展記者會。展覽由藝術家盧銘世策展，並邀請王金生、王德合、尹信方等9名藝術家參與，攜手與逾300名池上在地居民共創9件作品。

盧銘世表示，在這檔展覽中，鄉親才是主角，藝術家是負責陪伴的角色，在共創期間完成的作品，其實遠超過展間能容納的，現在散落於池上不同店家甚至到居民家中客廳，讓藝術拓展到居民生活圈。

共創作品中，包含由藝術家尹信方、王德合、陳慶夥及福原國小美術班學生完成的「夢想的田」，讓小朋友透過噴漆、卡點西德貼紙等材料，組合、想像出一畝田。有小朋友以藍色噴漆象徵藍色稻米，並認為「它很藍，就像是美麗藍天空」；有小朋友則以紅色、黃色、紫色等多元色彩的貼紙搭配黑色噴漆，形容自己的作品像「壞掉的電視」。

作品「池上人．心上人」則由盧銘世邀請池上鄉親以炭筆畫下心上人的畫作集結而成，有近80歲的阿嬤選擇畫下自己，也有嫁到池上40多年的屏東女兒畫下過世的母親，還有人畫下身懷百般武藝的農夫鄰居，讓不同的池上故事濃縮進一幅幅畫像中。

池上穀倉藝術館由台灣好基金會營運。台灣好基金會董事長柯文昌透過新聞稿表示，藝術家和池上老老少少的鄉親們共同創作，讓池上穀倉藝術館更有溫度，也更接地氣；執行長李應平則表示，池上鄉親一呼百諾，拿起筆就能畫，也能從中看見池上無處不是美，展覽展現的正是池上人生活的自信與底氣。

「質樸的美感—池上人水生土長藝術共創展」即日起於池上穀倉藝術館展出至4月9日。（編輯：張芷瑄）1120108