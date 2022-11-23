鐵道博物館籌備處推特展 回望日月潭電氣鐵道

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「看得見與看不見的日月潭──日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展，透過日月潭水力發電工程，回望現已消失的日月潭電氣鐵道，展場也展出復刻的日月潭電氣機關車模型。（國家鐵道博物館籌備處提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）日月潭電氣鐵道於1922年完工通車，國家鐵道博物館籌備處即起推出「看得見與看不見的日月潭」特展，從至今仍運作的水力發電工程，回望現已消失的電氣鐵道。

國家鐵道博物館籌備處發布新聞稿表示，日月潭一直是深受國內外遊客喜愛的觀光景點，而在潭面下其實藏著20世紀初期亞洲最大、至今仍在運作的水力發電工程。當時為了工程所需的材料運輸，技術人員在日月潭周邊鋪設一條電氣鐵道，於1922年完工通車，這也是台灣第一條以電氣為動力的鐵道系統。

「看得見與看不見的日月潭－日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展中，將藉由歷史文獻、地圖等資料爬梳，以及實地踏查之今昔對照，介紹日月潭水力發電工程的興建與電氣鐵道的規劃緣由，透過為數不多的文獻資料考證，複刻軌距為610mm的日月潭電氣機關車1：1模型。

日月潭水力發電工程1919年動工，利用日月潭與其下方水里溪之間約320公尺的高程落差進行水力發電，整體工程包括引水、蓄水及發電3大項目，工程歷經停工、再興，於1934年完成後，至今仍在執行發電任務。

國家鐵道博物館籌備處表示，至於1922年通車的日月潭電氣鐵道，在水力發電工程完工後便功成身退，隨即被拆除，現今除了少數遺留下來的構造可隱約辨認，大部分路線痕跡已不復見，這條曾經活躍在100年前、台灣最早的電氣鐵道，因為存在期間不長、資料有限，鮮少為國人所知。

「看得見與看不見的日月潭－日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展即日起於國家鐵道博物館籌備處小禮堂展出至2023年4月30日。（編輯：張芷瑄）1111123