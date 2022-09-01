唐獎10週年展開幕 新證書設計融入4大元素

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（中央社記者陳至中、實習記者謝玉琦台北1日電）唐獎今年滿10週年，今天以「唐獎4堂課」為概念，在中正紀念堂推出特展，同時也發表新的證書設計，融入水、地、風、火等4大元素，用來代表唐獎的4個獎項。

唐獎基金會今天舉辦「唐獎榮耀．十週年展」開展記者會，即日起到10月30日為止，在台北市的中正紀念堂中央通廊展出，預計11月5日移師高雄市的國立科學工藝博物館。展覽一共有7個區域，除了靜態展示得主事蹟、史料、相關文物外，也特別設計互動裝置，增加觀展的樂趣。

唐獎基金會執行長陳振川表示，唐獎是台灣與世界連結的重要平台，地球正面臨嚴峻挑戰，包括氣候變遷、極端氣候、流行傳染病、生產供應失調、區域衝突加劇、糧食和能源上漲、通貨膨脹等，沒有一個國家能置身事外。

陳振川表示，唐獎歷屆得主在各領域貢獻心力，為種種危機提供解方，引領世界文明發展。希望透過展覽，讓更多年輕學子用輕鬆有趣的方式，瞭解得主們的貢獻及相關領域的發展。

唐獎教育基金會董事、前教育部長曾志朗表示，諾貝爾獎比較重視基礎科學，唐獎則思考科學對人類的實際應用貢獻，例如今年生技醫藥獎得主的貢獻，就與COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗發展有關。

基金會今天也公布委託知本形象設計總監蔡慧貞設計的新證書，她以水墨技法構成水、地、風、火等4大元素，分別代表唐獎的4個獎項，並以印金與燙金效果，搭配雷射雕刻等技法，打造出充滿東方氣息的證書。

蔡慧貞解釋，「水」元素代表永續發展獎，水是生命的起源，具有重生與淨化之力，更有讓生命綿延、生生不息的意涵。「地」元素代表生技醫藥獎，天地萬物都接受大地之母的餽贈，科學家也持續從自然找尋靈感，取之於生物，而用之於生物。

「風」元素代表漢學獎，蔡慧貞指出，風是「詩經」中的一種文體，也是文化傳播的重要介質，透過風的傳播，可讓漢學傳到廣大、遙遠之處。「火」元素代表法治獎，象徵將光明帶給人類，而火同時有破壞與創建的兩面，善惡往往在一念之間。

除了設計概念，唐獎證書在印刷上也下了不少功夫。蔡慧貞說，從內到外的紙質都是萬中選一，傳統印刷工藝之美在數位時代流逝，另外如同許多歐美典籍都有金邊，也以此設計象徵經典雋永。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，陳振川表示，由於政府檢疫隔離政策的限制，原預計9月舉辦的第5屆頒獎典禮、晚宴等活動將延期，希望年底或明年疫情趨緩後，仍有機會邀請得主來台。

不過陳振川說，唐獎大師論壇仍會進行，本月19日起在全國各地大學舉辦實體論壇，得主將以連線方式分享自身領域的最新發展，同時也邀請國內相關領域的學者專家到場分享，網路也會同步直播，歡迎有興趣的學子、民眾參與。相關資訊可參考唐獎網站。（編輯：陳政偉）1110901