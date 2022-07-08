疫情衝擊經部推展覽補助 國際展最高補助500萬
2022/7/8 20:55
（中央社記者曾智怡台北8日電）經濟部今天表示，為協助振興受疫情影響的會展產業，將再次推出展覽補助，國際展和國內展補助上限分別為新台幣500萬元以及200萬元，申請期限即日起至11月15日止。
經濟部國際貿易局透過新聞稿表示，本次補助參酌前次補助辦理情形及業者反饋意見，提高補助額度，國際展每展基本補助220萬元、國內展每展基本補助金額110萬元；並額外訂定加碼補助標準，針對大型國際展規模達800個標準攤位、國內展規模達500個標準攤位的展覽，依攤位數級距標準增加補助。
貿易局指出，國際展和國內展補助上限分別為500萬元以及200萬元，申請日即日起至11月15日止，如補助經費用罄，將提前截止申請。
貿易局表示，本次補助方案規定，接受補助的展覽主辦單位必須將補助款9成回饋給國內參展廠商，雙效鼓勵參展及辦展；至於上半年已辦理完畢的展覽活動，只要符合申請條件，一樣可提出。
經濟部已公告完整的補助申請須知，業者可到國際貿易局經貿資訊網「疫情因應及紓困振興」專區下載。另外，為利業者瞭解展覽補助方案內容，貿易局將於19日上午10時在台北世貿一館第3會議室辦理說明會，並同步進行線上直播。（編輯：楊蘭軒）1110708
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