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北京興起「女性空間」成思想交流新場所

近幾年在中國為女性權益發聲變得越來越敏感，但另一方面，關於女性間的互助與團結的空間及活動正在悄悄增長。北京近年來有不少的「女性空間」，將女性集合起來，透過互相稱讚、認識，提供情緒價值，又或是打造書店、創業基地，為關注性別議題的女性提供知識與議題交流的空間。

中央社駐北京特派員謝怡璇

2025/3/30 10:20（3/30 11:26 更新）

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位在北京市朝陽區半壁店1號文化產業園的「另一個書屋」，為中國知名的女性主義研究書籍專業書店。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月30日
位在北京市朝陽區半壁店1號文化產業園的「另一個書屋」，為中國知名的女性主義研究書籍專業書店。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月30日

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走訪北京的書店可以觀察到有不少書店設立專區，擺放與性別議題相關的書籍，舉凡法律制度、女性文學、性別研究、婦女史無一不缺，也有標榜女性主義研究書籍的專業書店，吸引不少人前往。

在北京最具代表性的就是遠在朝陽區半壁店1號文化產業園的「另一個書屋」，走進書屋映入眼簾的是，有著斗大字樣的「我無法沈默」橫幅，橫幅後的牆上貼滿中國婦女運動的經典人物，如抗日期間投身婦女運動的史良、創辦中國第一所免費女子高中的張桂梅；也有女性主義研究的知名人物，包括美國自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、日本社會學者上野千鶴子。書店的牆角也貼著許多客人互相激勵的句子，鼓勵身為女性要獨立自主。

而在三里屯的中信書店也有一區為性別議題研究的空間，主要以法國作家西蒙．波娃（Simone de Beauvoir）、英國作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）等西方知名人物為主，同時也有展示中國社會學家李銀河的著作。其中，台灣作家林奕含著作「房思琪的初戀樂園」也陳列其中。

記者從這些書店觀察到，展示架上關於性別議題的著作，絕大多數來自歐美、日本等地，源自中國本地的著作並不多，關於中國性別議題的書籍大多是討論中國歷史的女性研究，舉凡纏足、清代女性研究等，而關於現代中國性別議題的著作較少。

這些書店因為販售性別議題研究的諸多書籍，成為不少對性別議題有興趣的讀者相聚或提供知識交流的去處，是中國社群平台小紅書上熱門的打卡景點。另外，在北京的朝陽區也有自今年3月開始試營運的女性友好空間，為女性創業者、女性數位遊民提供辦公場所。

除了在書店、商業化營運的模式中提供女性空間，位在東城區北鑼鼓巷的一間酒吧，每週三晚間都會舉辦「女性誇誇會」，藉由彼此誇獎提供女性找回自信的空間。活動主持人介紹，過去是賣古著起家，當時發現女顧客在試衣時常感到容貌焦慮，因而自多年前開始舉辦「女性誇誇會」，提供女性一個接受他人誇獎的空間，活動進行方式為每3分鐘交換一次聊天對象，從對方的外表、職業、就學等方面給予鼓勵。

3月的某個週三晚上，有近20名女性參加活動，不少人是在北京讀研究所、工作，來到這放鬆心情、化解焦慮，在談話中互相鼓勵，也藉由知識的分享增長彼此認知。

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從這些走訪中發現，北京的「女性空間」提供女性理解社會脈動的環境，藉此發現在同溫層的女性最近的流行愛好、關注議題，期許在這找到志同道合之人。同時，這些散落在城市各地的空間，就像是撒在北京街道上的陽光，為這座城市的女性帶來溫暖。

中國現今社會給予性別議題的討論空間並不大，2015年「女權五姊妹」被捕後，在中國關於性別、女性權益活動都遭到限制，但性別議題的範圍寬而廣，舉凡自身對性別的認同，到對性別知識的好奇都屬於其中，而「女性空間」更是為其提供交流性別議題知識的場所。在中國，性別議題仍在以微小、個人化的方式繼續流傳。（編輯：陳鎧妤）1140330

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北京三里屯的中信書店裡設立性別議題書籍專區，擺放英國作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）等西方作家的著作。圖為專區的其中一角。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月30日
北京三里屯的中信書店裡設立性別議題書籍專區，擺放英國作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）等西方作家的著作。圖為專區的其中一角。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月30日
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