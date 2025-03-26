戰火中的堅韌：以色列被俘人質父親的抗爭與期盼

在數週前的停火協議下，33名以色列人質得以回家，近1800名巴勒斯坦囚犯也獲釋，換來約兩個月的和平。然而，以色列上週對加薩發動新的轟炸與地面攻擊，戰火再度重燃。

哈瑪斯（Hamas）指責以色列違反停火協議，並警告重新啟動的攻擊將危及剩餘的人質。作為回應，葉門「青年運動」（Houthi）、哈瑪斯及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也開始對以色列發動反攻，輪流進行飛彈與火箭攻擊。以色列民眾又一次在半夜或清晨被警報驚醒，躲入防空室成為日常。

2023年11月初，我在特拉維夫的「人質廣場」（Hostages Square）採訪時，認識丹尼．米蘭－再3個月就邁入80歲，但仍身體健朗、皮膚黝黑的園藝師。

當時，他在廣場上為兒子奧姆里（Omri Miran）祈福，呼籲各界共同努力讓以色列人質獲釋。16個月後，我再次造訪這位幾乎每天都在「人質廣場」守候的父親，見證他對兒子何時能回家的焦慮與期盼。

2023年10月7日，當時46歲的奧姆里在納海奧茲集體農場（Kibbutz Nahal Oz）遭哈瑪斯武裝分子擄走，留下38歲的妻子莉莎（Lishay Miran）和兩名年幼的女兒—2歲的羅妮（Roni）及僅6個月大的阿爾瑪（Alma）。

當天清晨，警報響起時，他們全家進入安全屋躲避。然而哈瑪斯成員強行闖入，利用鄰居男孩作為威脅，迫使他們開門，最終帶走奧姆里和隔壁的父親，莉莎與兩名女兒當天下午獲以色列國防軍解救。

奧姆里是專業指壓治療師，結婚後定居於納海奧茲，憑藉父親的真傳兼任社區園藝師，同時指導有特殊需求的兒童，深受社區居民喜愛。

有關奧姆里的訊息最後一次出現在2024年4月27日釋出的哈瑪斯宣傳影片中。當時他蓄著濃密的鬍鬚，與其他人質一起出現在鏡頭前，此後便音訊全無。

自從兒子被綁架至加薩後，丹尼．米蘭立刻放下一切，積極參與「人質與失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum），推動釋放人質。

以哈戰爭爆發16個月後，中央社記者再次造訪被俘人質的父親丹尼．米蘭，見證他對兒子何時能回家的焦慮與期盼。丹尼幾乎每天都在「人質廣場」守候，一臉白鬍子自從兒子被俘後就沒修剪過。圖攝於2025年3月18日。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 114年3月26日

丹尼暫時搬離位於以色列北部的家，長期居住在特拉維夫的飯店，靠近論壇總部。在一年多的時間裡，他努力參與各種集會遊行，號召民眾向政府抗議，經常接受媒體訪問，並隨著論壇成員前往美國國會、歐洲多國、聯合國及梵蒂岡等地，請求協助人質獲釋。

當我詢問他一年多來如何應對不時湧現的焦慮、失落與難以預測的變數時，丹尼表示，白天他有各種活動、集會或會議，也多與志工在廣場角落的帳篷中為人質祈福。然而，當夜深人靜獨自一人時，便會有許多憂慮與雜念，難以入眠。

我問他，看到其他人質被釋放，是否感到難過。丹尼誠懇地回答，他並不難過，反而為獲釋人質及家屬感到高興。

對丹尼而言，一年多來，人質家屬們已成為一個大家庭，看到人質獲釋就如同自己的家人回家一樣。他不僅參與每週例行會議與演講，還在論壇辦公室為其他人質家庭烹飪晚餐，以行動表達支持與關懷。

除了悲痛之外，丹尼還對以色列領導階層感到失望，覺得他們並不在乎人質家屬心聲。

他認為，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不願承認過失、不容忍不願迎合的官員，加上尼坦雅胡的貪腐官司及行政調查等，都損害了以色列的治理和人質談判。

路透社報導，埃及上週提出新提案，旨在恢復加薩（Gaza）地帶停火協議。該提案包括哈瑪斯每週釋放5名以色列人質；作為交換，以色列將實施第二階段停火。據說美國和哈瑪斯同意此提案，但以色列尚未回應。

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丹尼對談判進展表示不滿，也對以色列重啟戰火深感焦慮，但他對兒子歸返依然樂觀。

最後我問他，等兒子終於安全回來，一家團圓後，他最想做什麼？丹尼說，他只想回到位在以色列北部的家當園丁，過著他喜愛的園藝生活。（編輯：陳妍君）1140326