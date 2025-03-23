以色列空襲加薩南部 據報擊斃哈瑪斯政治領袖

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（中央社開羅22日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯政治領袖巴達威據報今天命喪於以色列在加薩南部汗尤尼斯的空襲行動之中。以軍18日在加薩發動全新軍事行動後，當地居民通報砲火攻勢正日益升高。

路透社引述親哈瑪斯（Hamas）的媒體報導指出，以色列空襲行動擊斃哈瑪斯政治辦公室的巴達威（Salah al-Bardaweel）和其妻；以色列則尚未置評。

以色列18日對控制加薩的哈瑪斯發動全新空襲和地面行動，不僅打破了先前2個月的相對風平浪靜，也等於是違背了停火協議，讓當地民眾再度打包逃命。

今天清晨，以色列飛機打擊多個目標之下，爆炸聲迴盪於加薩走廊北中南部。目擊民眾說，18日開始的這波攻擊行動有愈演愈烈之勢。

哈瑪斯在聲明中指控以色列暗殺巴達威。他們說，巴達威與妻子原本在祈禱，未料以色列的飛彈擊中夫妻倆在汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷庇護所。

哈瑪斯說：「他的鮮血，他愛妻與其他烈士的鮮血，將掀起解放及獨立之役。可恥的敵人無法瓦解我們的決心和意志。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一再表示，加薩戰爭的主要目標是摧毀哈瑪斯這個武裝和執政實體。他先前表示，新一波攻勢意在迫使哈瑪斯釋放剩餘人質。

哈瑪斯政府實質領導人艾達利斯（Essam Addalees）、內部安全負責人瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）等多名官員，據信都已命喪以軍18日的襲擊行動之中。

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巴勒斯坦衛生部門人員指出，18日有至少400人罹難，其中超過半數為婦孺。

哈瑪斯指控以色列拒絕展開有關終結戰爭、自加薩撤兵的談判工作，都是違反1月停火協議之舉。即使如此，哈瑪斯表示，他們仍願意協商、研究美國特使魏科夫（Steve Witkoff）提出的「過渡」方案。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140323