女性聲音遭排擠打壓 中國政治仍是男性世界

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（中央社台北8日電）今年中國約有1/4人大代表是女性，而中共最高決策機構中央政治局中清一色為男性。分析指出，中國的政治仍是男人的世界，官方要求女性為「推進中國式現代化做出貢獻」，但政策制定並未替女性考慮，甚至打壓女權。

據德國之聲，本屆近3000名中國全國人大代表中，女性約占26.5%，略高於1/4。中共總書記習近平在今年兩會期間發言時，對女性代表說「希望廣大婦女振奮龍馬精神，發揮半邊天作用，為推進中國式現代化做出巾幗貢獻」。

然而，儘管官方高舉社會主義思想中的兩性平等大旗，女性在中國的政治生活中扮演的角色卻微不足道。

其中一個觀察點是目前中共最高決策機構中央政治局的24名委員，清一色都是男性。而在去年的20大之前，中央政治局至少維持了20年的「女性入局保障名額」，委員中至少會有1名女性。

柏林「墨卡托中國研究中心」（Merics）中國內政專家德林豪森（Katja Drinhausen）指出，習近平主政以來，加劇了中國政治圈中女性地位不彰的問題。「與過去幾十年相比，現在的（中共中央）政治局裡，已經完全沒有女性，沒有能參與政治決策或代表特定利益的女性。這確實是習近平治下出現的一個逆向趨勢，最終使女性，至少是部分被排擠出了政治圈」。

她說，雖然在地方政府層級，比如市區、鄉鎮的各級決策部門，女性的比重明顯高於中央層級，但是「她們往往主要負責婦女、家庭這類的傳統女性事務，在這些領域是不可能在政治仕途上有所作為的」。

女性的聲音在中國政治決策層缺席，一般民眾也能感覺到。

報導引述一名現年30歲在上海組織關注女性議題聚會、讀書會和電影欣賞會的吳小姐表示，以前更關心政治話題，但現在感覺制定政策的時候，並不會從女性的角度思考，「我認為，很多決策是男性做出的，他們沒有考慮那麼多。我真的很希望能有更多女性參政，提出更多法案並且通過」。

報導提到，特別是在大城市，很多中國女性已經不願依循傳統的家庭觀念、不想要小孩，但這樣的現象是共產黨不願看到的。過去數年，在習近平治下的中國，特別是那些為女性聲張權益的婦女，受到了越來越多的打壓。

德林豪森表示，在過去幾年裡，當局有意識地在網上針對女權團體進行審查，一些平台和小型團體被取締，「以便將女性這種價值觀的轉變扼殺在萌芽狀態，讓這一個新的思想與理念難以生根發芽」。

她說，在當局的眼裡，女性應該像習近平所說的，「回歸傳統，發揮婦女在弘揚中華民族家庭美德、樹立良好家風方面的獨特作用」。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130308