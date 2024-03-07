習近平：統籌海上軍事鬥爭準備 提升經略海洋能力

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（中央社台北7日電）中國與菲律賓在南海頻傳衝突之際，中共總書記習近平今天出席中國全國人大解放軍和武警代表團會議時說，要「統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。

新華社報導，習近平7日下午出席中國14屆全國人大第二次會議的解放軍和武警代表團全體會議，在聽取代表就推進海洋態勢感知能力建設、提高網路空間防禦能力、推進人工智慧應用、加強太空資源統籌管理使用、加強新興領域標準通用化建設、創新「無人作戰力量」建設和運用等方面問題提出的意見和建議後，作上述表態。

習近平強調，要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力；要優化太空布局，推進中國太空體系建設；要構建網路空間防禦體系，提高維護國家網路安全能力；要加強智慧科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。

他提到，要深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業布局，健全先進技術敏捷響應、快速轉化機制，構建與「新興領域」發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。

習近平說，要把「新興領域改革」作為進一步全面深化改革的一個重點突出出來，構建「自主自強、開放融合、充滿活力」的創新生態，更好推進「新興領域」戰略能力建設。

他說，要增強創新自信，堅持「以我為主」，從實際出發，大力推進「自主創新、原始創新」，打造「『新質生產力』和『新質戰鬥力』增長極」。並要更新思想觀念，大膽創新探索新型作戰力量建設和運用模式，充分解放和發展「新質戰鬥力」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130307