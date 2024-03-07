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習近平出席人大共軍會議 稱要發展「新質戰鬥力」

2024/3/7 20:11
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（中央社記者張淑伶上海7日電）中共總書記習近平今天出席全國人大解放軍和武警部隊代表團全體會議，要求全面提升新興領域戰略能力，大膽探索新型作戰力量建設和運用模式，充分解放和發展「新質戰鬥力」。

根據央視新聞，習近平說，新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，關係中國經濟社會高品質發展，關係國家安全和軍事鬥爭主動。要強化使命擔當，深化改革創新，「全面提升新興領域戰略能力」。

習近平在講話中再次提到「新質生產力」，表示要把握新興領域發展特點規律，推動「新質生產力」和「新質戰鬥力」高效融合、雙向拉動。

他說，新興領域發展從根本上說源於科技的創新和應用，要深化國防科技工業體制改革，構建和新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈；要更新思想觀念，大膽創新探索新型作戰力量建設和運用模式，充分解放和發展「新質戰鬥力」。

據報導，會議由中共中央軍委副主席張又俠主持，中央軍委副主席何衛東、中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。

習近平在本屆兩會不斷推廣他去年提出的「新質生產力」，這個名詞除了進入國務院總理李強提出的本屆政府工作報告，習近平5日參加全國人大江蘇代表團審議時，也提及這個名詞。官媒與學者近期紛紛跟進闡釋其內涵。（編輯：楊昇儒）1130307

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