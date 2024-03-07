中國經濟數據令人懷疑 專家點出矛盾之處

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（中央社台北7日電）中國公布2023年經濟成長率5.2%，專家認為官方數據出現異常之處，明顯高估經濟活動，西方智庫甚至認為實際經濟成長可能僅1.5%；美媒直言官方數據是讓北京當局能對內外宣傳中國的優越性。

華爾街日報中文網今天報導，中共3月5日宣布中國今年的經濟成長目標為5%左右。國務院總理李強承認，實現這一目標並非易事。儘管如此，他仍誇耀稱，中國「過去一年，多重困難挑戰交織疊加」，但仍然實現了5.2%的經濟成長，「增速居世界主要經濟體前列」。

這篇報導表示，長期以來，西方對中國的國內生產毛額（GDP）數據持懷疑態度。從房地產投資大幅下降到人口減少，中國是如何在面臨如此多不利因素的情況下實現5%的經濟成長呢？很可能並沒有達到這個成長。

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）得出結論認為中國官方數據大大誇大了近期的經濟成長。

榮鼎估計，中國2022年產出萎縮，而不是像官方數據所說的那樣成長3%；另去年的經濟成長僅為1.5%左右，而非官方數據顯示的5.2%。中國經濟今年成長雖會回升，但稱最新的成長目標5%「不現實」，尤其是在沒有新的財政刺激措施的情況下。

其他分析師也認為中國經濟實際成長低於官方數據；芬蘭央行估算，2022年成長率為1.3%，去年為4.3%。

為何專家懷疑中國官方數據有異常之處？報導表示，中國國家統計局的報告顯示，2023年社會消費品零售總額實際成長（經通膨調整後）約7%。但國家統計局另外的數據則暗示，實際消費成長高達11%。

榮鼎的中國市場研究負責人萊特（Logan Wright）說，這明顯與阿里巴巴網路銷售額下降、居民存款和地方財政壓力增大等大量證據不符。

此外，去年12月，中國國家統計局將2022年的名目GDP下調0.5%，從而提振2023年的成長率，但2022年的成長率卻維持在3%。

研究中國經濟的調研機構「中國褐皮書」（China Beige Book）首席經濟學家史劍道（Derek Scissors）說，中國國家統計局喜歡對能提高當前和未來結果的數據進行修正，但是卻不調整過去的數據。

同樣的情況還有固定資產投資，這是中國最密切關注的指標之一，也經常出現此類修正。

中國國家統計局曾公布，2022年和2023年的固定資產投資分別為人民幣57兆元和人民幣50兆元，依計算2023年下降12%，但官方表述上卻是指2023年成長3%。

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中國褐皮書另一位專家卡齊（Shehzad Qazi）說，「這怎麼可能呢？」，認為北京當局一定是在沒有說明的情況下下修了2022年的固定資產投資，而這是中國國家統計局近年來屢次的作為。

報導表示，中國官方經濟成長數據存在的矛盾之處顯示，2023年中國經濟成長可能低於官方數字，可能低一些，也可能低很多。但官方數據能有助中國國家主席習近平對內及對外宣揚中國政治經濟模式的優越性。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130307