中國性別比失衡 農村剩男成家有困難

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（中央社記者張淑伶上海27日電）中國適婚男女的性別比懸殊，導致結婚人數上只能「就低不就高」。2024年結婚對數創下新低，各種原因中，當年一胎化政策種下的性別比例失衡惡果也是關鍵，2000多萬農村光棍成棘手問題。

英國「經濟學人」雜誌2月20日報導，從聯合國的「世界人口展望」雙年報及中國2020年人口普查統計來看，適婚年齡性別比失衡的問題會在2027年將達到高峰，23-37歲男性和22-36歲女性比值為119，也就是說，在男比女多近20%的情況下，只有約80%的適婚年齡男性能結婚。而在2012年，這個比值是105，可見「剩男」問題越來越嚴重。

事關個人幸福與社會穩定。中國媒體大多指出全國男性比女性多3000萬人，「剩男」比「剩女」議題更受到關注。23日最新公布的2025中共中央一號文件中就提到，「推進農村高額彩禮（聘禮）問題綜合治理，發揮婦聯、共青團等組織作用，加強對農村適婚群體的公益性婚戀服務和關心關愛」。

「經濟學人」則針對適婚年齡者來看，表示到了2027年，適婚年齡者中，男性會比女性多出2250萬人。

1979年中國實施俗稱「一胎化」的計劃生育政策，促使更多家長在孩子出生前做性別篩選，導致性別比不均的苦果。

當年的男童長大後，人口流動又加重了問題。2020年人口普查資料顯示，青少年的性別比在都市是106，在鄉村是120，因為年輕的農村女性到城市打工後，通常會選擇嫁給城市裡更有錢的人。

社會變遷後，越來越多受高等教育的女性不想結婚，遑論嫁給經濟與社會條件更差的農村男性，加劇了農村男性打光棍的問題。最新公布的2024年中國結婚對數創下1980年以來的新低，只有610萬對。

報導指出，女性的珍稀讓聘禮水漲船高，遼寧省的調查顯示，該省農村地區女性的聘禮從2016年的人民幣6萬8000元到了2020年成為17萬6000元。另一項橫跨11個省分的調查則顯示，農村男性的結婚成本（包括婚房和相親支出）在2010年是2000年的7.6倍。

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中國女性短缺的另一個副作用是，東南亞女性被人口販賣至中國的案例增加。2019年下半年中國政府曾和緬甸、柬埔寨、寮國、越南與泰國官方聯合營救1130名被販運至中國等待結婚的外籍女性。看重社會穩定的中共也擔心沒有成家的無根年輕男性會成為社會問題。

隨著女性經濟地位提高等社會變化，一般人對生男生女的偏好將回歸正常，適婚男女比例失衡的問題到本世紀中期以後將會緩解，但當前農村光棍危機暫時仍無解。（編輯：朱建陵/呂佳蓉）1140227