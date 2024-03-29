奈良美智筆下「都是自己」 講座分享繞遠路哲學

（中央社記者王寶兒澎湖縣29日電）「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展今天開展，日本藝術家奈良美智於講座中回首總在「繞遠路」的創作歷程，另藉COVID-19疫情隔離時在台南所畫的畫作分享，畫中人物其實都是自己。

此次「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展中，奈良美智額外展出27幅在台南隔離所畫的隨筆畫作。他今天上午於澎湖生活博物館演說，秀出一張角落寫著「私」的女孩像隨筆畫作，「我常常會被問『為什麼總是在畫小女孩或是小孩』，但其實我畫的每一幅都是自畫像，都是我自己。」

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展為「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年計畫第2站，「朦朧潮濕的一天」是奈良美智於2021年在台灣啟動「奈良美智特展」推出的作品，「奈良美智特展」當時相繼於台北、高雄、台南巡迴展出，時值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，他也因布展工作幾度體驗隔離。

奈良美智分享，當時畫下這幅寫著「私」的畫像時，正在台南隔離，「每次隔離都很開心且感到有趣」，因為他並不擅長與人接觸，很喜歡獨處，當時結束隔離前一晚還喝得爛醉，離開時想著「如果可以多隔離一週就太好了」。

奈良美智說，畫家靠賣畫維生，隨筆畫作可以畫出很多張，但他會稱為「作品」的畫作，其實都是花很多心思完成，像是去年及前年，他全年只畫2幅大型油畫，「我不希望賣出去的作品是很簡單就能完成的，寧願去花很多心思完成，告訴客戶『可以購買』。」

因為如此，他常常在創作上「繞遠路」，例如一直尋求畫作該有的樣貌而一再覆蓋已落筆的人物姿態、顏色等，甚至曾完工後再抹去重畫，奈良美智表示，繞遠路可以讓他看到更多風景，許多無法預料的狀況讓他感到自己還有成長空間，「一旦無法這樣做，我想我就會從大家面前消失。」

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奈良美智同樣酷愛布展上的「繞遠路」過程，他以此次選定澎湖開拓館來展覽為例，他知道有許多場地布展容易，光線均勻，牆面白淨，但那樣展覽容易雷同，像開拓館這樣的古蹟，因為不能打動、鑽孔，就要利用懸掛方式布展，自然會產生許多觀展的新角度，「我覺得那樣比較有趣，不光只是要展示作品而已，也是展示與老建築的關係。」

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展即日起於澎湖開拓館展出至9月1日。（編輯：陳政偉）1130329