「朦朧潮濕的一天」登澎湖 蔡總統開展前搶睹

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（中央社記者王寶兒澎湖縣28日電）「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年計畫第2站啟動，日本藝術家奈良美智特別展出過去在台南防疫隔離所作的畫作，總統蔡英文今天開展前搶睹，看到他利用信封袋等材料繪畫，大讚「很環保」。

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展開幕記者會今天舉行，蔡總統致詞表示，自2020年她與奈良美智在社群平台互動後，不論是她與台灣民眾，都開始與奈良美智展開更多交流，「朦朧潮濕的一天」是為台灣創作的作品，「這讓我們覺得台灣就像是這幅畫作的家鄉。」廣邀民眾前往澎湖觀展。

2020年，奈良美智在社群平台上貼文感謝台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間致贈口罩，蔡總統除回應外，也留言希望奈良美智有空可以來台灣走走，中華文化總會因此向奈良美智提出特展邀請，2021年便推出「奈良美智特展」。

籌劃期間適逢311東日本大地震10週年，奈良美智便提到希望為特展創作1幅畫，「朦朧潮濕的一天」因此誕生。文總去年起與奈良美智基金會合作，宣布推出「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年計畫，首站於高雄內惟藝術中心展出。

蔡總統表示，去年觀賞巡展首站時，她深刻感受到奈良美智對台灣的情感，當時奈良美智在台灣展開首次海外駐村，穿著台味十足的藍白拖，還以影像記錄如高雄那瑪夏螢火蟲季、屏東排灣族婚禮等台灣獨有風景，希望此次奈良美智來訪澎湖，也有機會到澎湖各處走走，感受澎湖的美好。

蔡總統說，台日友好情誼就是在彼此互動中不斷累積，感謝奈良美智的用心與付出，並透過作品讓世界看到台灣，因為有像奈良美智這樣的好友，台灣與日本在彼此需要幫忙時總能攜手相呼應，期望台日友好羈絆能持續加深。

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展將在29日起於澎湖開拓館展出至9月1日。（編輯：張雅淨）1130328