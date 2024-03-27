「朦朧潮濕的一天」3/29首登澎湖 奈良美智相伴駐村

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（中央社記者王寶兒台北27日電）「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展29日起於澎湖開拓館登場，由日本藝術家奈良美智選定展覽地點並親自策展，另在開展後規劃5天澎湖駐村計畫，他說，在澎湖開拓館能感受到澎湖與日本的聯繫。

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展由中華文化總會、奈良美智基金會與澎湖縣政府共同舉辦，此為「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年在台巡展計畫第2站，澎湖因此成為離島展覽首站。

奈良美智透過新聞稿表示，日本雖然也有許多島，但他從未造訪過本島以外的小島，他第1次探訪的島嶼是台灣的蘭嶼，再來則是澎湖，蘭嶼有著濃厚原住民文化特色，澎湖則有種延伸自台灣本島生活方式的感覺。

而當奈良美智參觀到澎湖開拓館時，他則感受到澎湖與日本的聯繫，「從歷史上來看我覺得很有意思，而且日本時代的建築物完善地保留下來且被活用讓我很感動。」

文總秘書長李厚慶表示，「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展別具意義，不僅是奈良美智第1次選擇到離島策展，更像是帶著「朦朧潮濕的一天」環島，讓畫作內的小女孩看見台灣不同的文化、歷史與多元面貌。

李厚慶提到，為此次展覽，奈良美智24日就抵達澎湖，除事前構思帶來的展品，也親自到現場參與布展，並在傳統建築中規劃了有別於美術館空間的展示方式，讓作品融入空間，希望帶給前來觀展的民眾不同於以往的體驗。

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展29日起將於澎湖開拓館展出至9月1日，展覽採線上預約觀展制。（編輯：張雅淨）1130327

日本藝術家奈良美智日前抵達澎湖，並親自參與布展。（文總、奈良美智基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 113年3月27日