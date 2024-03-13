更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
主計長朱澤民揭電價將採分眾調漲 外銷產業用電大戶漲幅較高
首頁 / 文化

奈良美智10年巡展落地澎湖 陶器3/29首登台

2024/3/13 11:06（3/13 11:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本藝術家奈良美智「朦朧潮濕的一天」10年在台巡展計畫第2站將落地澎湖，同時展出奈良美智陶器作品。圖為展出作品之一Peaceful Night。（文總、©YOSHITOMO NARA提供）中央社記者王寶兒傳真 113年3月13日
日本藝術家奈良美智「朦朧潮濕的一天」10年在台巡展計畫第2站將落地澎湖，同時展出奈良美智陶器作品。圖為展出作品之一Peaceful Night。（文總、©YOSHITOMO NARA提供）中央社記者王寶兒傳真 113年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北13日電）日本藝術家奈良美智去年3月自高雄啟動「朦朧潮濕的一天」10年在台巡展計畫，文總今天公布巡展第2站將於29日於澎湖開拓館登場，並首度在台灣展出其陶器作品及多幅手稿。

奈良美智去年曾赴澎湖場勘並親自指定地點，澎湖開拓館已有90年歷史，以和洋混合式建築為特色。奈良美智今天透過新聞稿表示，先前去場勘時，就很喜歡澎湖的城鎮規模，騎著摩托車到處遊晃，能深入了解每個角落及居民間的凝聚力，也是吸引他的重要原因之一。

此次「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」計畫由中華文化總會、奈良美智基金會與澎湖縣政府共同舉辦。文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，澎湖是台灣重要的島嶼，也是台灣與國際接軌的開端。

李厚慶表示，荷蘭人在澎湖建造台灣第1座城堡，至今島上更留有許多不同時期的戰地遺址，展現獨特文化。奈良美智致力宣揚反戰，將澎湖作為高雄展出後第2站，期待一起以不同視角重新認識台灣，也為那段歷史帶來反思。

「朦朧潮濕的一天」為奈良美智為台灣所創作的畫作，在2021年「奈良美智特展」首度曝光後，2023年起在文化部支持下展開台灣10年巡展計畫。此次展出將增加曾在洛杉磯郡立美術館、中國上海余德耀美術館等地展出的奈良美智陶器作品，這也是台灣首次展出奈良美智的陶器作品。

澎湖縣長陳光復表示，非常榮幸澎湖成為「朦朧潮濕的一天」10年巡展的離島第1站，澎湖是充滿熱情的島縣，有著400年以上歷史，許多知名景點更與日本有著濃厚關係，感謝奈良美智透過溫暖的作品，陪伴人們在全台旅行。

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」將在29日起於澎湖開拓館展出至9月1日，19日上午9時將於澎湖縣政府官網開放預約（https://www.penghu.gov.tw/follow）及公告相關資訊。（編輯：龍柏安）1130313

延伸閱讀
台灣捐款助日本能登半島震災重建 奈良美智感動發文道謝奈良美智蜷川實花 刻劃哆啦A夢世界百面相馬祖藝術島團隊前進瀨戶內 交流島嶼藝術季經驗史博館跨界開幕大秀 史哲：展現台灣文化自信
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195