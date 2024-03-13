奈良美智10年巡展落地澎湖 陶器3/29首登台

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（中央社記者王寶兒台北13日電）日本藝術家奈良美智去年3月自高雄啟動「朦朧潮濕的一天」10年在台巡展計畫，文總今天公布巡展第2站將於29日於澎湖開拓館登場，並首度在台灣展出其陶器作品及多幅手稿。

奈良美智去年曾赴澎湖場勘並親自指定地點，澎湖開拓館已有90年歷史，以和洋混合式建築為特色。奈良美智今天透過新聞稿表示，先前去場勘時，就很喜歡澎湖的城鎮規模，騎著摩托車到處遊晃，能深入了解每個角落及居民間的凝聚力，也是吸引他的重要原因之一。

此次「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」計畫由中華文化總會、奈良美智基金會與澎湖縣政府共同舉辦。文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，澎湖是台灣重要的島嶼，也是台灣與國際接軌的開端。

李厚慶表示，荷蘭人在澎湖建造台灣第1座城堡，至今島上更留有許多不同時期的戰地遺址，展現獨特文化。奈良美智致力宣揚反戰，將澎湖作為高雄展出後第2站，期待一起以不同視角重新認識台灣，也為那段歷史帶來反思。

「朦朧潮濕的一天」為奈良美智為台灣所創作的畫作，在2021年「奈良美智特展」首度曝光後，2023年起在文化部支持下展開台灣10年巡展計畫。此次展出將增加曾在洛杉磯郡立美術館、中國上海余德耀美術館等地展出的奈良美智陶器作品，這也是台灣首次展出奈良美智的陶器作品。

澎湖縣長陳光復表示，非常榮幸澎湖成為「朦朧潮濕的一天」10年巡展的離島第1站，澎湖是充滿熱情的島縣，有著400年以上歷史，許多知名景點更與日本有著濃厚關係，感謝奈良美智透過溫暖的作品，陪伴人們在全台旅行。

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」將在29日起於澎湖開拓館展出至9月1日，19日上午9時將於澎湖縣政府官網開放預約（https://www.penghu.gov.tw/follow）及公告相關資訊。（編輯：龍柏安）1130313