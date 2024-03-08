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史博館跨界開幕大秀 史哲：展現台灣文化自信

2024/3/8 22:40
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（中央社記者邱祖胤台北8日電）國立歷史博物館歷經整修重新開幕，今晚華麗轉身，多名在國際發光的台灣藝術家聯手打造開幕大秀。文化部長史哲表示，透過設計力呈現出台灣多元樣貌，展現文化自信。

活動由30名模特兒穿著史博館館藏轉化服飾走秀開場，包括立法委員吳思瑤、張雅琳、吳春城、林倩綺及監察委員范巽綠出席，主儀式由文化部長史哲、史博館館長王長華及設計師周裕穎共同啟動。

史哲致詞表示，史博館作為政府來台後第一座公立博物館，陪伴台灣60多年歲月，2018年以前瞻基礎建設開啟最大規模整修，今天以跨界開幕大秀展現史博館不僅擁有豐富的典藏，更努力進入民眾的生活，透過台灣的設計力呈現出台灣多元樣貌，「這是台灣文化的縮影、文化的力量，也是我們的文化自信」。

王長華致詞表示，史博館作為台灣藝壇的重要平台，希望透過不同視角及媒材的多元維度，讓文物與當代進行對話，營造出屬於這個世代的記憶，並將藝術文化貼近大家的日常生活，成為國人及世界認識台灣近現代社會文化藝術史的基地。

策展人周裕穎表示，史博館一直樂於分享館藏IP，並支持協助創作者共同合作，將歷史帶入生活、與大家共同前行，期盼能在未來激發出更多創意火花，這場大秀細緻融合傳統和當代藝術，巧妙賦予館藏新生命，展現博物館美學的新篇章。

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今天的「開幕跨界大秀」由周裕穎策劃活動，攜手在世界版圖發光發熱的台灣藝術家包括藝術家江賢二、食物設計師袁采楓、街頭藝術家傅星翰VASTAR、金曲樂團黃子軒與山平快ZiXuan & Slow Train、輔大織品系碩士班李紀鞍等人，共創轉譯史博館的經典藏品。

跨界走秀部分則邀請時尚老人林經甫醫師、人氣演員吳承洋登場，透過編織博物館、藏品與社會之間，人與物以及人與社會的連結，慶祝史博館重啟，穿越時空與歷史相遇，感受藝術、時尚與歷史的奇妙交融。（編輯：謝雅竹）1130308

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