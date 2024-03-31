紅球計畫移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南31日電）紅球台南歷史街區策展行動今天移展台南公園念慈亭，充氣時就吸引不少人圍觀，充氣後在南側臨湖處亮相。民眾說，像把1顆大蘋果往亭裡塞，搭配水景在不同角度取景感覺就不同。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，29日起連續10天在台南不同景點出現，今天在台南公園念慈亭展出。

現場策展團隊人員表示，台南公園占地廣闊，視野與前2天紅球出現在歷史街區景點不同，搭配水域景觀、曲橋與涼亭，拍照取景角度多元，湧入不少民眾參觀拍照。

策展團隊人員指出，念慈亭位於湖中間，曲橋及亭內空間有限，因此採北進南出單向管制動線，每15分鐘開放200名觀眾入場，比較不會擁擠或有安全方面顧慮，湖邊也有許多角度可以取景，希望每名參觀者都能盡興。

一名跟著家人前往參觀的小朋友，走近湖邊時就指著紅球說，好像把1顆大蘋果往亭子裡塞，然後卡住了。

還有不少人在不同角度玩借位攝影，希望拍出有趣照片。

策展團隊人員指出，藝術家很希望把台南的陽光融入展覽中，因此今天紅球擺放位置是特別經過計算，從早到晚都可以曬到太陽，鼓勵觀眾多親近自然景觀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，掀起紅球旋風，是世界為期最長街頭藝術行動。

紅球台南歷史街區策展行動29日於風神廟接官亭揭開序幕，昨天在永樂市場展出，明天將前往成功大學未來館，接下來依序是4月2日安平古堡、4月3日台南市美術館2館、4月4日河樂廣場、4月5日新化街役場、4月6日竹溪公園月見橋，4月7日為最終站在大南門城。（編輯：戴光育）1130331